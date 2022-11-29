Напомним, что ВСУ нанесла удар из системы залпового огня HIMARS по железной дороге в семи километрах от Ростовской области — в селе Квашино. В этом месте идет железнодорожный путь, связывающий ДНР с югом России. По предположениям экспертов, удар нанесен ракетой средней дальности — 70 километров.
«Сейчас ВСУ будут предпринимать максимальные попытки для повреждения военной инфраструктуры. Именно попытки, поскольку любые удары мы блокируем», - отмечает Евгений Михайлов.
По его словам, ситуация у украинских военных сейчас крайне сложная.
«Мы же фактически вот-вот освободим Артемовск. Поэтому они и предпринимают такие акты отчаяния — попытки сделать хоть что-то. И если раньше ВСУ били по мирным домам, то теперь попробовали иначе, выбрав другую цель», - разъясняет собеседник.
Спикер предполагает, что место для удара ракеты в семи километрах от Ростовской области — это максимальный предел существующих сегодня на Украине HIMARS. Подобные «прилеты» уже случались в Ростовской области. Например, в городе Таганроге, где сработало ПВО. И это единичные случаи.
Однако сегодня Украина настаивает на поставках ракет дальностью 800 километров и более.
«Подобное вооружение находится на строгом учете, и это чисто американская тема. Если американцы на это пойдут, то будет совершенно иной ход СВО. Фактически, это станет объявлением <...> странами НАТО России. Не думаю, что блок НАТО на это решится», - резюмирует политолог.