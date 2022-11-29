Спикер предполагает, что место для удара ракеты в семи километрах от Ростовской области — это максимальный предел существующих сегодня на Украине HIMARS. Подобные «прилеты» уже случались в Ростовской области. Например, в городе Таганроге, где сработало ПВО. И это единичные случаи.