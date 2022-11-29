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«Акт отчаяния»: эксперт Михайлов высказался о ракете, упавшей у Ростовской области

Сегодня, 12:38
Фото: defenseimagery.mil/CC0 / wikimedia.org
«Акт отчаяния»: эксперт Михайлов высказался о ракете, упавшей у Ростовской области

Актом отчаяния назвал эксперт Михайлов прилет по Квашино у границы Ростовской области

Политолог Евгений Михайлов заявил RostovGazeta, что ничего опасного для Ростовской области в упавшей у границы в Квашино ракете ВСУ нет, у России надежные системы ПВО, и они работают хорошо.

Напомним, что ВСУ нанесла удар из системы залпового огня HIMARS по железной дороге в семи километрах от Ростовской области — в селе Квашино. В этом месте идет железнодорожный путь, связывающий ДНР с югом России. По предположениям экспертов, удар нанесен ракетой средней дальности — 70 километров.

«Сейчас ВСУ будут предпринимать максимальные попытки для повреждения военной инфраструктуры. Именно попытки, поскольку любые удары мы блокируем», - отмечает Евгений Михайлов.

Украина ударила из HIMARS по железной дороге в семи километрах от Ростовской области
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По его словам, ситуация у украинских военных сейчас крайне сложная.

«Мы же фактически вот-вот освободим Артемовск. Поэтому они и предпринимают такие акты отчаяния — попытки сделать хоть что-то. И если раньше ВСУ били по мирным домам, то теперь попробовали иначе, выбрав другую цель», - разъясняет собеседник.

Спикер предполагает, что место для удара ракеты в семи километрах от Ростовской области — это максимальный предел существующих сегодня на Украине HIMARS. Подобные «прилеты» уже случались в Ростовской области. Например, в городе Таганроге, где сработало ПВО. И это единичные случаи.

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Однако сегодня Украина настаивает на поставках ракет дальностью 800 километров и более.

«Подобное вооружение находится на строгом учете, и это чисто американская тема. Если американцы на это пойдут, то будет совершенно иной ход СВО. Фактически, это станет объявлением <...> странами НАТО России. Не думаю, что блок НАТО на это решится», - резюмирует политолог.

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