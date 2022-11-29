Эксперт считает, что основной причиной набора веса для ростовчан стало чрезмерное потребление калорийной пищи, а также алкогольных напитков.
«Ростов это негласная столица российского пивоварения, у нас много заводов и, соответственно, любителей пива. Алкогольные напитки сами по себе калорийные, но усугубляют ситуацию закуски: чипсы, сыры, орехи. За „одним бокалом“ часто скрывается суточная норма калорий», — объясняет диетолог.
Толстыми ростовчане также становятся и из-за стрессов, которые, по мнению Анастасии Кривошей, могут быть в том числе связаны с дороговизной жизни в южной столице. Люди, уверена диетолог, озабочены тем, как заработать деньги на обеспечение семьи и оплату налогов или кредитов.
«Около восьми часов в день ростовчане работают. В нынешних условиях не у всех хватает денег и времени на спортзал и полезную еду. Проще перекусить булочкой за 20 рублей, чем более дорогим полноценным обедом, себестоимость которого выше, даже если он приготовлен дома. Придя домой люди ужинают тем, что просто приготовить: макаронами, пельменями, чем-то жареным в масле. Организм не успевает усваивать такое количество углеводов и превращает его в жировую ткань», — рассказывает эксперт.
Кроме того, с 2020 года многие ростовчане, вспоминает Анастасия, продолжают работать в удаленном режиме. При малоподвижном образе жизни ростовчане не успевают расходовать калории, которые потребляют за день.
Некоторые пациенты Анастасии стали жаловаться на появление лишних килограммов на фоне приема антидепрессантов.
«Мы живем в регионе, который сейчас не слишком удален от боевых действий и у многих жителей на этом фоне развилось тревожное расстройство. Кто-то стресс заедает или запивает, а кто-то принимает антидепрессанты, но они тоже изменяют скорость метаболизма и способствуют набору веса, человек становится менее активным», — объясняет эксперт.
Ранее RostovGazeta писала о том, где в Ростовской области чаще всего люди страдают ожирением.