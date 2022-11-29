«Около восьми часов в день ростовчане работают. В нынешних условиях не у всех хватает денег и времени на спортзал и полезную еду. Проще перекусить булочкой за 20 рублей, чем более дорогим полноценным обедом, себестоимость которого выше, даже если он приготовлен дома. Придя домой люди ужинают тем, что просто приготовить: макаронами, пельменями, чем-то жареным в масле. Организм не успевает усваивать такое количество углеводов и превращает его в жировую ткань», — рассказывает эксперт.