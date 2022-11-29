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Часть жителей в Ростовской области может остаться без воды из-за непогоды

Сегодня, 04:46
Фото: 1MI

Водоканал Таганрога предупредил о возможных перебоях с водой из-за непогоды 29 ноября

В Таганроге неблагоприятная погода может стать причиной перебоев в подаче воды, сообщили в «Водоканале».

Местных жителей предупредили о похолоданиях и усилении отгонного ветра. Все это может привести к появлению донного льда.

Проблемы могут возникнуть при снижении уровня в местах водозабора. Тогда стоит ждать перебоев в подаче холодной воды.

В частности, о перебоях с водой предупредили жителей Таганрога. В сообщении местного водоканала сказано, что в ближайшее время ожидается понижение температуры и усиление отгонного ветра. «Эти факторы могут привести к образованию донного льда (шуги) и снижению уровня в местах водозабора. Это может привести к перебоям с холодным водоснабжением», — проинформировали таганрожцев.

Без воды осталась часть Ростовской области из-за крупной коммунальной аварии
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При этом в данный момент проблем не наблюдается. 

Ранее без воды осталась часть Ростовской области из-за крупной коммунальной аварии. Точные сроки восстановительных работ не называли.

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#Илья Протвинов#Происшествие#Вода#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество
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