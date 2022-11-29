В частности, о перебоях с водой предупредили жителей Таганрога. В сообщении местного водоканала сказано, что в ближайшее время ожидается понижение температуры и усиление отгонного ветра. «Эти факторы могут привести к образованию донного льда (шуги) и снижению уровня в местах водозабора. Это может привести к перебоям с холодным водоснабжением», — проинформировали таганрожцев.