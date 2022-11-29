Местных жителей предупредили о похолоданиях и усилении отгонного ветра. Все это может привести к появлению донного льда.
Проблемы могут возникнуть при снижении уровня в местах водозабора. Тогда стоит ждать перебоев в подаче холодной воды.
В частности, о перебоях с водой предупредили жителей Таганрога. В сообщении местного водоканала сказано, что в ближайшее время ожидается понижение температуры и усиление отгонного ветра. «Эти факторы могут привести к образованию донного льда (шуги) и снижению уровня в местах водозабора. Это может привести к перебоям с холодным водоснабжением», — проинформировали таганрожцев.
При этом в данный момент проблем не наблюдается.
Ранее без воды осталась часть Ростовской области из-за крупной коммунальной аварии. Точные сроки восстановительных работ не называли.