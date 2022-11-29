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Депутаты «ЕР» за год реализовали более 20 донских инициатив на федеральном уровне

Сегодня, 16:40
Итоги совместной работы в 2022 году и новые задачи по решению вопросов, имеющих высокую важность для региона, обсудил Губернатор Ростовской области, член Высшего совета «Единой России» Василий Голубев с депутатами Государственной Думы.

«Эффективное взаимодействие всех уровней законодательной власти в рамках «депутатского треугольника» позволяет оперативнее реагировать на изменение ситуации на местах», - отметил он.

О том, что за прошедший год со стороны областного парламента было сформулировано 63 инициативы, которые направили депутатам Государственной Думы, рассказал на встрече председатель Законодательного Собрания Ростовской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Ищенко. При этом 21 инициатива (более трети) уже полностью или частично реализована в федеральном законодательстве. Еще 35 предложений на рассмотрении.

«Естественно, такие результаты не приходят случайно. У нас организовано еженедельное планирование совместных действий с сенаторами и депутатами Госдумы по продвижению наших вопросов, выстроен график. Обсуждаем и смотрим в каждом конкретном случае, какой именно механизм технологически лучше использовать для скорейшего продвижения нашей инициативы», – рассказал Александр Ищенко.

 

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Главным направлением работы всех органов власти и каждого депутата он назвал поддержку участников СВО, помощь мобилизованным и заботу об их семьях. Как напомнил Александр Ищенко, по предложению Губернатора Законодательным Собранием принято решение об освобождении мобилизованных и членов их семей от уплаты транспортного налога. На заседание в декабре выносится вопрос о предоставлении им бесплатной юридической помощи.

Продолжается также системное выполнение наказов избирателей депутатам от «Единой России», что воплощено в конкретных построенных или отремонтированных объектах – дорогах, дворах, общественных пространствах, социальных учреждениях.

Добавим, депутатам Госдумы передали 13 новых предложений от Заксобрания, требующих внимания на федеральном уровне. Например, установить предельный размер банковской комиссии для заемщиков – предпринимателей за досрочный возврат кредита, предоставить иммунитет от взысканий по задолженности в отношении пенсий по инвалидности и другие инициативы.

 

#Анна Петрова
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