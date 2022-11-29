Депутаты «ЕР» за год реализовали более 20 донских инициатив на федеральном уровне

О том, что за прошедший год со стороны областного парламента было сформулировано 63 инициативы, которые направили депутатам Государственной Думы, рассказал на встрече председатель Законодательного Собрания Ростовской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Ищенко. При этом 21 инициатива (более трети) уже полностью или частично реализована в федеральном законодательстве. Еще 35 предложений на рассмотрении.