rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Глава донского Минздрава Кобзев не заметил «негатива» при реформе здравоохранения

Сегодня, 05:11
Фото: 1MI
Глава Минздрава Ростовской области Юрий Кобзев прокомментирова реорганизацию системы здравоохранения, прозвучало на круглом столе в донском парламенте.

Напомним, что с января 2023 года муниципальные учреждения здравоохранения станут областными. Но все рабочие места сохранят.

За счет изменений планируется создать более гибкую и совершенную систему управления здравоохранением. Должна увеличиться эффективность оказания помощи.

Глава донского Минздрава Кобзев заявил о появлении новых штаммов коронавируса
Узнать подробнее


Кобзев рассказал, что при переходе появляется много вопросов, но все они решаются в рабочем порядке. По его словам, принимаются меры, чтобы этот процесс не сказался негативно на жителях и медработниках. 

До этого Юрий Кобзев заявил о распространении свиного гриппа в Ростовской области.

Читайте также:
Юрий Кобзев заявил о распространении свиного гриппа в Ростовской области
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество
Подпишитесь
Украина ударила из HIMARS по железной дороге в семи километрах от Ростовской области
Сегодня, 07:47
В Ростове-на-Дону эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен на 20%
Сегодня, 07:30
В Ростовской области составят список чиновников, подверженных коррупции
Сегодня, 06:47
Алкоголь и стрессы: диетолог объяснил, почему в Ростовской области так много толстых
Сегодня, 07:50
Топ-10 фильмов, которые снимали в Ростовской области
Сегодня, 05:36
ФАС приостановила аукционы на строительство Западной хорды
Вчера, 10:30