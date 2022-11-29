Глава донского Минздрава Кобзев не заметил «негатива» при реформе здравоохранения

Напомним, что с января 2023 года муниципальные учреждения здравоохранения станут областными. Но все рабочие места сохранят.
За счет изменений планируется создать более гибкую и совершенную систему управления здравоохранением. Должна увеличиться эффективность оказания помощи.
Кобзев рассказал, что при переходе появляется много вопросов, но все они решаются в рабочем порядке. По его словам, принимаются меры, чтобы этот процесс не сказался негативно на жителях и медработниках.
До этого Юрий Кобзев заявил о распространении свиного гриппа в Ростовской области.