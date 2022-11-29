Глава ФИОП Руслан Титов раскрыл секреты работы студенческих стартап-студий

Запуском стартап-студий на базе вузов занимается оператор федпроекта - Фонд инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП).
Генеральный директор фонда Руслан Титов заметил, что учреждению студенческих стартап-студий предшествовал запуск в работу "ТехноСпарка". Как сообщает rg.ru, "ТехноСпарк" представляет собой первую и самую масштабную в настоящее время стартап-студию в России. Студия находится в городе Троицке и работает, придерживаясь принципов разделения труда и специализаций компаний, а также используя исключительно возвратные инвестиции.
Стоит отметить, что в Европе 25% стартапов учреждают именно в стенах высших учебных заведений, так как университеты могут похвастаться серьезным научным заделом, лабораторными мощностями для организации исследований, весомым опытом и необходимыми компетенциями.
По мнению главы ФИОП, Россия обладает не менее внушительным потенциалом в этом плане. За последние годы активно внедряются необходимые для такой деятельности инструменты, включая и такие инициативы, как современные стартап-студии.
Титов заявил, что основным приоритетом работы студенческой стартап-студии остается обучение. Чтобы подключиться к деятельности студии, не обязательно генерировать собственные идеи. Разработкой идей занимаются и непосредственно вузы, и партнеры стартап-студий. Эффективность работы студии зависит от количества студентов, которые прошли обучение основам технологического предпринимательства на ее базе. Примечательно, что предпринимательство и менеджмент будут преподаваться системно.
Титов подчеркнул, что до конца года в стране должны заработать еще 20 новых стартап-студий. Сейчас все они пока находятся на стадии регистрации юридических лиц и подписания соглашений с инвесткомпаниями. Объем средств, инвестируемых в каждую студию, будет доходить до 100 миллионов рублей. Это станет первым этапом по учреждению на федеральном уровне масштабной сети университетских студий. К 2030 году их количество планируется нарастить до 50.
Помимо этого, в ходе деятельности "Платформы университетского технологического предпринимательства" планируется учредить гранты по миллиону рублей в целях развития университетских стартапов от Фонда содействия инновациям. Платформа НТИ намерена организовать акселерационные программы и "Предпринимательские "Точки кипения", а фонд "Сколково" благодаря своему ранее приобретенному опыту будет инвестировать бизнес-ангелов, которые направляют средства на создание студенческих стартапов.