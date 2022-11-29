Глава ФИОП Руслан Титов раскрыл секреты работы студенческих стартап-студий

Титов подчеркнул, что до конца года в стране должны заработать еще 20 новых стартап-студий. Сейчас все они пока находятся на стадии регистрации юридических лиц и подписания соглашений с инвесткомпаниями. Объем средств, инвестируемых в каждую студию, будет доходить до 100 миллионов рублей. Это станет первым этапом по учреждению на федеральном уровне масштабной сети университетских студий. К 2030 году их количество планируется нарастить до 50.