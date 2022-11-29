Из-за скандальной высотоки в Ростове на Береговой ограничат движение до мая 2023 года

С 14 декабря движение машин будет ограничено на Береговой улице в районе пересечения с Газетным. Ограничение будет действовать до 27 мая 2023 года. Причиной временных неудобств называют строительные работы.
Вероятно, возводить на Береговой будут скандально известную высотку ООО «ДЛВ Инвест». Компания принадлежит бизнесмену Александру Перельману. Объект будет представлять собой 22-этажное жилое здание. Застройщик долгое время добивался реализации проекта, однако власти и общественность выступали против.
В итоге, после череды судебных заседаний, «ДЛВ Инвест» получил разрешение построить на набережной высотку.
Ранее сообщалось, что в трёх районах Ростова ограничат движение и запретят остановку транспорта в ноябре.