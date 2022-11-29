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Из-за скандальной высотоки в Ростове на Береговой ограничат движение до мая 2023 года

Сегодня, 08:53
Фото: 1MI
В Ростове на полгода ограничат движение по Береговой

В Ростове на улице Береговой на полгода ограничат движение для транспорта 14 декабря

В Ростове движение автомобилей будет ограничено на Береговой улице до мая следующего года, рассказали в администрации города.

С 14 декабря движение машин будет ограничено на Береговой улице в районе пересечения с Газетным. Ограничение будет действовать до 27 мая 2023 года. Причиной временных неудобств называют строительные работы.

Вероятно, возводить на Береговой будут скандально известную высотку ООО «ДЛВ Инвест». Компания принадлежит бизнесмену Александру Перельману. Объект будет представлять собой 22-этажное жилое здание. Застройщик долгое время добивался реализации проекта, однако власти и общественность выступали против.

В итоге, после череды судебных заседаний, «ДЛВ Инвест» получил разрешение построить на набережной высотку.

Прокуратура нашла нарушения в проекте строительства высотки на Береговой в Ростове
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Ранее сообщалось, что в трёх районах Ростова ограничат движение и запретят остановку транспорта в ноябре.

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