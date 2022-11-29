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На Дону составят списки коррупционных должностей, а ВСУ обстреляли границы региона

Сегодня, 16:41
Фото: Fawzi Demmane/CC NY SA 4.0 / wikimedia.org
Украина направила ракеты на приграничный район Ростовской области, на Дону собираются актуализировать списки коррупционеров, а в Ростове потребители получили расстройство желудка и кишечника в подарок к суши и воку.

Суши, которые невозможно забыть

Донской Роспотребнадзор рассказал, что суд Октябрьского района Ростова на 80 дней приостановил работу японского ресторана, который стал причиной гастроэнтерита у своих клиентов. 

Речь шла о ресторане «Суши Wok», расположенном на улице Петренко, 16, где повара и сотрудники не имеют необходимых медкнижек, а для приготовления еды использовали ингредиенты с вышедшим сроком годности.

Теперь владелец ресторана стал фигурантом административного дела.

Сытные места во власти

В правительстве Ростовской области заявили о необходимости усилить борьбу со взяточничеством во власти и обсудили план по борьбе с коррупцией в разных группах риска. 

Также органы власти получили рекомендации от правительства по профилактике коррупции — для этого каждый год будут обновлять списки постов госслужбы и муниципальной службы, на которых могут быть высокие коррупционные риски.  

Внезапная атака по инфраструктуре

Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня в ДНР сообщил, что ВСУ нанесли удар по Квашино с позиций в Мемрике.

Фото: defenseimagery.mil/CC0 / wikimedia.org
Вассерман сообщил, надо ли Ростову готовиться к обстрелам ракетами со стороны Украины
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Сам населенный пункт находится в нескольких километрах от границы Ростовской области, всего украинцы выпустили одну ракету в ночь на 29 ноября. Результатом обстрела из HIMARS стало, по данным военкорра Поддубного, повреждение тяговой подстанции железной дороги и ее контактной сети. 

 

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