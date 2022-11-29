Донской Роспотребнадзор рассказал, что суд Октябрьского района Ростова на 80 дней приостановил работу японского ресторана, который стал причиной гастроэнтерита у своих клиентов.
Речь шла о ресторане «Суши Wok», расположенном на улице Петренко, 16, где повара и сотрудники не имеют необходимых медкнижек, а для приготовления еды использовали ингредиенты с вышедшим сроком годности.
Теперь владелец ресторана стал фигурантом административного дела.
В правительстве Ростовской области заявили о необходимости усилить борьбу со взяточничеством во власти и обсудили план по борьбе с коррупцией в разных группах риска.
Также органы власти получили рекомендации от правительства по профилактике коррупции — для этого каждый год будут обновлять списки постов госслужбы и муниципальной службы, на которых могут быть высокие коррупционные риски.
Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня в ДНР сообщил, что ВСУ нанесли удар по Квашино с позиций в Мемрике.
Сам населенный пункт находится в нескольких километрах от границы Ростовской области, всего украинцы выпустили одну ракету в ночь на 29 ноября. Результатом обстрела из HIMARS стало, по данным военкорра Поддубного, повреждение тяговой подстанции железной дороги и ее контактной сети.