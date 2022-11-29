«Первые пассажиры отправятся из Ростова в Ейск или Крым точно в 2025 году. А первые туристические маршруты, по которым граждане смогут перемещаться по реке Дон, появятся уже в 2023 году», — рассказал Владимир Окунев, добавив, что в Ростовской области появятся два «Валдая», и уже сейчас приступили к работе группы, которые занимаются решением вопроса о создании причалов и другой портовой инфраструктуры.