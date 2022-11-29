В эфире передачи «Тем более» на канале «Дон24» замгубернатора рассказал, что по плану в 2025 году жители и гости Ростова-на-Дону смогут уехать в Крым или Краснодарский край, пользуясь маршрутами водного транспорта.
Владимир Окунев напомнил, что в прошлом на Дону активно работали морские вокзалы. И сейчас власти вернулись к рассмотрению вопроса о запуске водного пассажирского транспорта.
Уже сейчас известно, что для осуществления одного из пассажирских маршрутов Ростова собираются использовать водный транспорт «Валдай», способный перевозить до 45 пассажиров. Направления маршрута, по словам министра, будут соединять Таганрог с Ростовом, а из Ростова пассажиры смогут уехать в Багаевку, Константиновку и другие муниципалитеты с местными достопримечательностями. В перспективе власти хотели бы запустить маршруты с посещением храмов и виноделен.
Также Владимир Окунев рассказал о «Метеоре», способном перевозить до 120 пассажиров. Этот тип судна хотят использовать в будущем для маршрутов до Ейска, Керчи, Крыма и Кубани. По водным путям время пути до Ейска составит час, а до Керчи — примерно три часа.
«Первые пассажиры отправятся из Ростова в Ейск или Крым точно в 2025 году. А первые туристические маршруты, по которым граждане смогут перемещаться по реке Дон, появятся уже в 2023 году», — рассказал Владимир Окунев, добавив, что в Ростовской области появятся два «Валдая», и уже сейчас приступили к работе группы, которые занимаются решением вопроса о создании причалов и другой портовой инфраструктуры.
Ранее в Ростовской области поделились планами о создании маршрутов по рекам Маныч и Северский Донец.