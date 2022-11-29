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«Надо ответить»: ростовчан разозлил удар HIMARS по Квашино рядом с границей региона

Сегодня, 12:33
Фото: ДНР СЦКК
Ростовчане высказались об атаке HIMARS на границе региона. Фото для иллюстрации

Ростовчан разозлил удар HIMARS по Квашино рядом с границей донского региона

ВСУ нанесла удар из РСЗО HIMARS по железной дороге в семи километрах от Ростовской область, новость об этом активно обсуждают в соцсетях ростовчане.

29 ноября украинские войска нанесли удар по железной дороге в населенном пункте Квашино Амвросиевского района ДНР. Село находится всего лишь в семи километрах от Ростовской области и считается глубоким тылом ДНР. Известно, что удар был нанесен из реактивной системы залпового огня HIMARS.

В соцсетях ростовчане пишут, что не обеспокоены случившимся: «Ну и что, что туда долетела? Там восемь лет уже снаряды летают», «Не надо только истерить и тревогу распускать. Это все делается, чтобы запугать население России. Не давайте повода для радости украинцам».

Также ростовчане заявили, что ВСУ должны ответить за удар: «За каждый прилёт на нашу сторону, надо отвечать в десятеро на их сторону, может, тогда до боевиков дойдет, хотя сомневаюсь», «Наши почему так не делают? Надо тоже повредить им всю ж/д инфраструктуру».

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#Алина Заярная
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