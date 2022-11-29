29 ноября украинские войска нанесли удар по железной дороге в населенном пункте Квашино Амвросиевского района ДНР. Село находится всего лишь в семи километрах от Ростовской области и считается глубоким тылом ДНР. Известно, что удар был нанесен из реактивной системы залпового огня HIMARS.
В соцсетях ростовчане пишут, что не обеспокоены случившимся: «Ну и что, что туда долетела? Там восемь лет уже снаряды летают», «Не надо только истерить и тревогу распускать. Это все делается, чтобы запугать население России. Не давайте повода для радости украинцам».
Также ростовчане заявили, что ВСУ должны ответить за удар: «За каждый прилёт на нашу сторону, надо отвечать в десятеро на их сторону, может, тогда до боевиков дойдет, хотя сомневаюсь», «Наши почему так не делают? Надо тоже повредить им всю ж/д инфраструктуру».