Также ростовчане заявили, что ВСУ должны ответить за удар: «За каждый прилёт на нашу сторону, надо отвечать в десятеро на их сторону, может, тогда до боевиков дойдет, хотя сомневаюсь», «Наши почему так не делают? Надо тоже повредить им всю ж/д инфраструктуру».