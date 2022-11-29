Новогодняя ярмарка пройдет в Ростове-на-Дону с 14 по 18 декабря

В для детей откроется «Резиденция Деда Мороза». С 14 по 17 декабря торговые точки будут работать с 10.00 мск до 19.00, а 18 числа - 10.00 до 16.00. Сам выставочный центр расположен на проспекте Михаила Нагибина, 30.