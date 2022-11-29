Новогодняя ярмарка пройдет в Ростове-на-Дону с 14 по 18 декабря

Posted 29 ноября 2022, 06:52
Published 29 ноября 2022, 06:52
Modified 29 ноября 2022, 06:54
Updated 29 ноября 2022, 06:54
Товары привезут поставщики со всей страны. В период с 14 по 18 ноября можно будет купить игрушки, украшения и бижутерию.
Также в ассортименте будут елки и гирлянды, любой желающий сможет подобрать подарки для коллег и родственников. Здесь же пройдут мастер-классы по изготовлению подарков и сувениров своими руками.
В для детей откроется «Резиденция Деда Мороза». С 14 по 17 декабря торговые точки будут работать с 10.00 мск до 19.00, а 18 числа - 10.00 до 16.00. Сам выставочный центр расположен на проспекте Михаила Нагибина, 30.
Ранее ростовчан накормили на фестивале уличной еды и научили отличать сюзьму от каймака.