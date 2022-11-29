В связи с этим ростовчанам следует быть более осторожными, не находиться рядом с легкими постройками и рекламными щитами, не оставлять свои машины под деревьями и слабо укрепленными конструкциями. Если начнутся скачки напряжения, следует отключить в доме все электроприборы, нельзя подходить к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам. При возникновении экстренных ситуаций, необходимо сообщать о них по номеру 112.