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О ломающем деревья ветре предупредили спасатели в Ростове

Сегодня, 05:25
Фото: 1MI

В Ростове-на-Дону до 1 декабря ветер усилится до 20 метров в секунду

В Ростове-на-Дону очень крепкий ветер будет дуть вплоть до 1 декабря, сообщили в городском управлении ГО и ЧС.
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Погода

Ветер в городе усилится уже 29 ноября, его порывы могут достигать 20 метров в секунду. Согласно шкале Бофорта, такой ветер характеризуется, как очень крепкий. Он может ломать сучья деревья. 

Также спасатели предупредили, что непогода может стать причиной перехлестов проводов, обрывов линий электропередач, падения деревьев, рекламных щитов и слабо укрепленных конструкций.

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В связи с этим ростовчанам следует быть более осторожными, не находиться рядом с легкими постройками и рекламными щитами, не оставлять свои машины под деревьями и слабо укрепленными конструкциями. Если начнутся скачки напряжения, следует отключить в доме все электроприборы, нельзя подходить к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам. При возникновении экстренных ситуаций, необходимо сообщать о них по номеру 112.

Ранее сообщалось, что часть жителей в Ростовской области может остаться без воды из-за непогоды.

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