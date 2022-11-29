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Председателю СК доложат о расследовании дела умершего в Ростове кларнетиста

Сегодня, 18:37
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове подготовят отчет ходе расследования дела о гибели умершего кларнетиста Алексея Киселева, об этом рассказали в пресс-службе главного управления Следственного комитета РФ.

Напомним, на днях мать погибшего ростовского кларнетиста Алексея Киселева Людмила Киселева сообщила изданию RostovGazeta, что из медкарты ее сына исчезли важные медицинские заключения.  

Сам мужчина умер в одной из больниц Ростова пять лет назад, и его мать уверена, что причиной его гибели стало недобросовестное исполнение врачами своих обязанностей. 

Мать умершего ростовского кларнетиста сообщила о пропаже документов из дела ее сына
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Сейчас председатель СК РФ Александр Бастрыкин отдал поручение главе донского СУ СК России Аслану Хуаде подготовить доклад о результатах расследования, которое продолжается уже несколько лет. 

«Ход расследования уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате СКР», — сказано в сообщении пресс-службы. 

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