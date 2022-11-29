Председателю СК доложат о расследовании дела умершего в Ростове кларнетиста

Напомним, на днях мать погибшего ростовского кларнетиста Алексея Киселева Людмила Киселева сообщила изданию RostovGazeta, что из медкарты ее сына исчезли важные медицинские заключения.
Сам мужчина умер в одной из больниц Ростова пять лет назад, и его мать уверена, что причиной его гибели стало недобросовестное исполнение врачами своих обязанностей.
Сейчас председатель СК РФ Александр Бастрыкин отдал поручение главе донского СУ СК России Аслану Хуаде подготовить доклад о результатах расследования, которое продолжается уже несколько лет.
«Ход расследования уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате СКР», — сказано в сообщении пресс-службы.