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Пригожин рассказал о погибшем в СВО студенте из Замбии, чьи останки привезли в Ростов

Сегодня, 15:18
Фото: Tsidoti/CC BY SA 4.0 / wikimedia.org
Глава ЧВК «Вагнер» рассказал о погибшем замбийце
Бизнесмен Евгений Пригожин рассказал, чем руководствовался замбиец, погибший в ходе СВО и доставленный в Ростов, комментарий предоставили в пресс-службе компании «Конкорд».

Напомним, в середине ноября в Ростов доставили останки студента из Замбии, который погиб в зоне СВО. Сам замбиец Ньиренда Лемекани Нэйтан учился в одном из московских вузов и попал в тюрьму из-за наркотиков. 

Евгений Пригожин сообщил, что помнит этого молодого человека, с которым имел шанс пообщаться в Тверской области. 

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Он рассказал, что молодой человек, который имел все шансы выйти досрочно, отправился на СВО из-за того, что в прошлом Россия помогла странам Африки обрести независимость. Погибший считал, что находится в долгу и перед страной, и перед военными. 

«ЧВК „Вагнер“ спасает тысячи африканцев, и если я поеду вместе с вами на войну, наверное, это меньшее, чем я могу оплатить наши долги. А если я останусь жив, то научусь бороться за свою Родину», — процитировал погибшего Евгений Пригожин. 

По его словам, гражданин Замбии погиб 22 сентября, когда пробился в окопы противника при выполнении боевой задачи. 

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