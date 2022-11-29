«ЧВК „Вагнер“ спасает тысячи африканцев, и если я поеду вместе с вами на войну, наверное, это меньшее, чем я могу оплатить наши долги. А если я останусь жив, то научусь бороться за свою Родину», — процитировал погибшего Евгений Пригожин.