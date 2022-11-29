Напомним, в середине ноября в Ростов доставили останки студента из Замбии, который погиб в зоне СВО. Сам замбиец Ньиренда Лемекани Нэйтан учился в одном из московских вузов и попал в тюрьму из-за наркотиков.
Евгений Пригожин сообщил, что помнит этого молодого человека, с которым имел шанс пообщаться в Тверской области.
Он рассказал, что молодой человек, который имел все шансы выйти досрочно, отправился на СВО из-за того, что в прошлом Россия помогла странам Африки обрести независимость. Погибший считал, что находится в долгу и перед страной, и перед военными.
«ЧВК „Вагнер“ спасает тысячи африканцев, и если я поеду вместе с вами на войну, наверное, это меньшее, чем я могу оплатить наши долги. А если я останусь жив, то научусь бороться за свою Родину», — процитировал погибшего Евгений Пригожин.
По его словам, гражданин Замбии погиб 22 сентября, когда пробился в окопы противника при выполнении боевой задачи.