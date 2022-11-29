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Природа убита руками человека: в Ростове обнаружили огромную свалку на Военведе

Сегодня, 13:56
Фото: bg.rostov-gorod.ru
В Ростове обнаружили огромную свалку на Военведе
В Ростове жительница пожаловалась на колоссальную по размерам несанкционированную свалку, возникшую в роще на Военведе, жалоба появилась на портале городского благоустройства.

Ростовчанка, проживающая на Военведе, сообщила, что в роще за домом в переулке Элеваторном, 10 образовалась колоссальная по размерам несанкционированная свалка. Женщина заявила, что рядом невероятное количество мусора, который только прибывает. Она попросила очистить территорию и приложила видео со свалкой. 

На двухминутной записи, по словам горожанки, запечатлена территория рядом с военной базой. На десятки метров вокруг в пределах видимости земля усыпана строительным мусором, шинами, ковролином, демонтированными межкомнатными дверями, текстилем, пенопластом, обломки разобранной крыши и бесчисленные мешки с мусором, за которыми едва ли можно увидеть траву. 

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«Вот собственно, милая природа убита руками человека. Здесь ветошь, которой, наверное, лет 50, обрез деревьев, там тоже мусор, мешки с листьями… Ужасно, конечно», — пожаловалась ростовчанка. 

Напомним, ранее участок рядом собрались отдать под застройку бывшему директору департамента архитектуры и градостроительства Ростова.

Ранее жители Нахичевани также пожаловались на горы мусора.

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