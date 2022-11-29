Ростовчанка, проживающая на Военведе, сообщила, что в роще за домом в переулке Элеваторном, 10 образовалась колоссальная по размерам несанкционированная свалка. Женщина заявила, что рядом невероятное количество мусора, который только прибывает. Она попросила очистить территорию и приложила видео со свалкой.