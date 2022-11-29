Россиян предупредили о новом способе телефонного мошенничества

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на агентство «Прайм», мошенники отправляют на телефон жертвы СМС или письмо на электронную почту. Если человек переходит по ссылке, то злоумышленник с помощью вирусной программы получает доступ к одному из банковских счетов жертвы. После этого владельцу телефона звонят и, представившись правоохранителями или службой безопасности банка, убеждают перевести все средства именно на этот счет. Как только жертва переводит все деньги на взломанный счет, то все средства с него исчезают.