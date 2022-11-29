rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Россиян предупредили о новом способе телефонного мошенничества

Сегодня, 10:34
Фото: piqsels.com
Мошенники научились с помощью вредоносных программ красть деньги со счетов россиян в обход служб безопасности. О новом способе телефонного мошенничества рассказал эксперт по международным финансовым рынкам Роман Эткинд.

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на агентство «Прайм», мошенники отправляют на телефон жертвы СМС или письмо на электронную почту. Если человек переходит по ссылке, то злоумышленник с помощью вирусной программы получает доступ к одному из банковских счетов жертвы. После этого владельцу телефона звонят и, представившись правоохранителями или службой безопасности банка, убеждают перевести все средства именно на этот счет. Как только жертва переводит все деньги на взломанный счет, то все средства с него исчезают.

Эксперты советуют не брать трубку с незнакомых номеров и не отвечать на СМС, не открывать электронные письма от подозрительных отправителей.

#Общество
Подпишитесь
«Надо ответить»: ростовчан разозлил удар HIMARS по Квашино рядом с границей региона
Сегодня, 12:33
Уроженец Ростовской области Ратин вернулся на передовую СВО после госпиталя и погиб
Сегодня, 12:27
В Ростовской области нашли и обезвредили более 330 взрывчаток с начала 2022 года
Сегодня, 12:26
Депутат Матвейчев назвал «хотелками» просьбы Украины о поставках дальнобойных ракет
Сегодня, 12:48
Вассерман сообщил, надо ли Ростову готовиться к обстрелам ракетами со стороны Украины
Сегодня, 11:33
Массовые отравления суши зафиксированы в Ростове
Сегодня, 10:43