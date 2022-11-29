Октябрьский суд Ростова на 80 суток приостановил работу ресторана японской кухни «Суши Wok» на улице Петренко, 16. Ранее в Роспотребнадзор поступили жалобы горожан на заболевание гастроэнтеритом после употребления в пищу блюд из этого общепита.
Ведомство оперативно провело проверку ресторана, работающего на доставку. Выяснилось, что еду там готовят из просроченных продуктов, а у сотрудников нет медицинских книжек, обязательных для трудоустройства в заведение общепита.
В отношении владельца ресторана доставки заведено дело об административном правонарушении.
Ранее Роспотребнадзор заявил, что обеспокоен участившимися отравлениями грибами в Ростовской области.