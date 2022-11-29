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Массовые отравления суши зафиксированы в Ростове

Сегодня, 10:43
Фото: Greg Ma/CC BY 2.0 / wikimedia.org
Ростовчане массово отравились после доставки суши из японского ресторана
В Ростове несколько человек заболели гастроэнтеритом после обеда в японском ресторане «Суши Wok», рассказали в региональном Роспотребнадзоре.

Октябрьский суд Ростова на 80 суток приостановил работу ресторана японской кухни «Суши Wok» на улице Петренко, 16. Ранее в Роспотребнадзор поступили жалобы горожан на заболевание гастроэнтеритом после употребления в пищу блюд из этого общепита.

Ведомство оперативно провело проверку ресторана, работающего на доставку. Выяснилось, что еду там готовят из просроченных продуктов, а у сотрудников нет медицинских книжек, обязательных для трудоустройства в заведение общепита.

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В отношении владельца ресторана доставки заведено дело об административном правонарушении.

Ранее Роспотребнадзор заявил, что обеспокоен участившимися отравлениями грибами в Ростовской области.

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