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Ростовчане попросили губернатора запретить концерт иноагента Макаревича

Сегодня, 10:24
Фото: Mark Nakoykher/CC BY SA 4.0 / wikimedia.org
Ростовчане предложили бойкотировать концерт иноагента Макаревича
Жителей Ростова-на-Дону возмутило планируемое выступление артиста Андрея Макаревича, включенного в список иноагентов, сообщили они в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, что 2 сентября Минюст включил певца в перечень иноагентов. А теперь Ростове в июле 2023 года планирует выступить группа «Машина времени».

Эта новость разлетелась по соцсетях и пользователи оказались не в восторге. Их возмутила поездка Макаревича в Израиль и его статус иностранного агента.

«Насколько я помню, после начала СВО Макаревич одним из первых уехал в Израиль.  А как деньги начали подходить к концу, то решил вернуться? Я считаю, на все его концерты нашим ответом должен быть полный и тотальный бойкот», — написал автор.

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Другие пользователи предложили спросить у губернатора, почему в регионе выступают артисты из списка Минюста. Некоторые предположили, что группа будет выступать без Макаревича. Но подтверждения этой информации нет. 

На сайте по покупке билетов на представленных фотографиях видно певца. 

Ранее певец Гарик Сукачев отменил свой концерт в Ростове-на-Дону из-за экстренной операции.

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