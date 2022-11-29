Ростовчанина осудили на 17 лет за убийство покупателя автомобиля ради 3 млн рублей

В 2020 году фигурант прибыл на улицу Катаева для продажи автомобиля. Во время сделки он напал на покупателя и убил его.
После этого обвиняемый забрал три миллиона рублей, а тело жертвы отвез на его же машине в заброшенное здание в Батайске. После этого он сжег угнанный автомобиль.
По данным фактам возбудили уголовное дело, суд приговорил Рахно к 17 годам заключения в колонии строгого режима. Это решение не вступило в законную силу.
Ранее в Ростовской область пьяная мать с помощью дочери задушила своего сожителя. Они также получили длительные сроки заключения.