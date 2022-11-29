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Ростовчанина осудили на 17 лет за убийство покупателя автомобиля ради 3 млн рублей

Сегодня, 14:27
Фото: wikimedia.org
В Ростове-на-Дону огласили приговор Владимиру Рахно, который убил покупателя его автомобиля, сообщили в региональной прокуратуре.

В 2020 году фигурант прибыл на улицу Катаева для продажи автомобиля. Во время сделки он напал на покупателя и убил его.

После этого обвиняемый забрал три миллиона рублей, а тело жертвы отвез на его же машине в заброшенное здание в Батайске. После этого он сжег угнанный автомобиль.

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По данным фактам возбудили уголовное дело, суд приговорил Рахно к 17 годам заключения в колонии строгого режима. Это решение не вступило в законную силу. 

Ранее в Ростовской область пьяная мать с помощью дочери задушила своего сожителя. Они также получили длительные сроки заключения.

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