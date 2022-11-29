Ростовские таможенники пресекли канал поставки алкоголя из Duty Free на 2 млн рублей

Сотрудники Ростовской таможни обнаружили канал контрабанды элитного алкоголя из магазинов Duty free. Изъять удалось порядка тысячи бутылок спиртного, общая стоимость которого составляет почти два миллиона рублей.
Схема злоумышленников была построена на закупках алкоголя в магазинах беспошлинной торговли - Duty free. С августа по сентябрь этого года двое подозреваемых каждый день пересекали таможенные посты в Адлере и городе Матвеев Курган.
На границе, в магазинах Duty free, мужчины и закупались элитным коньяком, шампанским, водкой и ликерами. Целью покупок они называли личные цели. В день партии доходили до 100-200 литров. После покупок спиртное отправляли на специальный склад, где затем его реализовывали.
Сообщается, что по факту контрабанды возбуждено уголовное дело.
Ранее ростовские таможенники не дали вывезти из страны огромную сумму денег.