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Ростовские таможенники пресекли канал поставки алкоголя из Duty Free на 2 млн рублей

Сегодня, 10:20
Фото: yutu.customs.gov.ru
Ростовские таможенники пресекли канал поставки алкоголя для duty-free на 2 млн руб
В Ростовской области пресекли канал контрабанды элитного алкоголя из магазинов Duty Free, рассказали в Южном таможенном управлении.

Сотрудники Ростовской таможни обнаружили канал контрабанды элитного алкоголя из магазинов Duty free. Изъять удалось порядка тысячи бутылок спиртного, общая стоимость которого составляет почти два миллиона рублей.

Схема злоумышленников была построена на закупках алкоголя в магазинах беспошлинной торговли - Duty free. С августа по сентябрь этого года двое подозреваемых каждый день пересекали таможенные посты в Адлере и городе Матвеев Курган. 

Фото: yutu.customs.gov.ru
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На границе, в магазинах Duty free, мужчины и закупались элитным коньяком, шампанским, водкой и ликерами. Целью покупок они называли личные цели. В день партии доходили до 100-200 литров. После покупок спиртное отправляли на специальный склад, где затем его реализовывали.

Сообщается, что по факту контрабанды возбуждено уголовное дело. 

Ранее ростовские таможенники не дали вывезти из страны огромную сумму денег.

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#Алина Заярная
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