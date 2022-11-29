Ростовские таможенники пресекли канал поставки алкоголя из Duty Free на 2 млн рублей

На границе, в магазинах Duty free, мужчины и закупались элитным коньяком, шампанским, водкой и ликерами. Целью покупок они называли личные цели. В день партии доходили до 100-200 литров. После покупок спиртное отправляли на специальный склад, где затем его реализовывали.