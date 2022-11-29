В своем интервью телеканалу «Дoн24» Окунев рассказал, что по плану все участки дорог подготовят к эксплуатации в течение следующих двух лет.
Глава Минтранспорта добавил, что в настоящий момент Ростовская область представляет собой один из значимых логичестических центров, и помогают этому новые дороги. Пример этого завершение третьей очереди Северного обхода и развязка А-280, которые позволили открыть новый маршрут движения, позволяющий не заезжать в Ростов-на-Дону, а ехать в направлении ЛДНР.
Владимир Окунев напомнил и о Западной хорде, где сейчас ведутся активные дорожные работы.
«Все ростовское транспортное кольцо будет готово к 2025 году, это 110 км дорожного полотна», — в заключение добавил Окунев.
Ранее стало известно, какие работы проведут на Западной хорде в 2023 году.