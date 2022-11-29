Глава Минтранспорта добавил, что в настоящий момент Ростовская область представляет собой один из значимых логичестических центров, и помогают этому новые дороги. Пример этого завершение третьей очереди Северного обхода и развязка А-280, которые позволили открыть новый маршрут движения, позволяющий не заезжать в Ростов-на-Дону, а ехать в направлении ЛДНР.