На портале мэрии рассказали, что в ноябре в Ростовской области уточнили объем полномочий местных органов власти по части обеспечения социальной помощи семьям погибших военных.
В итоге в прокуратуре Ростова пояснили, что областной закон № 755-ЗС признает нуждающимися в жилье членов семьи погибших военных. При этом присвоение этого статуса не зависит от периода прохождения службы.
«Было решено признавать нуждающимися в обеспечении жильем членов семей погибших (умерших) военнослужащих, которые в период прохождения службы (независимо от общей ее продолжительности) не были признаны таковыми, но с учетом детей, рожденных после их гибели (смерти) и в отношении которых в соответствии с Семейным кодексом РФ было установлено отцовство, имели бы основания для получения такого статуса», — сказано в сообщении администрации.
Напомним, ранее стало известно, что в Ростовской области на получение детских пособий смогут претендовать и семьи мобилизованных, поскольку соцработники не станут учитывать их доходы. Кроме того ранее RostovGazeta подготовила подробный материал о том, на какие выплаты и льготы могут претендовать участники боевых действий.