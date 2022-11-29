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Семьи погибших военных в Ростовской области признали нуждающимися в жильем

Сегодня, 13:17
Фото: Министерство обороны РФ
Семьи погибших военных в Ростовской области признали нуждающимися в жильем
В Ростовской области в ноябре 2022 года внесли изменение в областное законодательство, из-за чего семьи погибших военнослужащих собираются признать нуждающимися в жилье, об этом сообщили в администрации Ростова-на-Дону.

На портале мэрии рассказали, что в ноябре в Ростовской области уточнили объем полномочий местных органов власти по части обеспечения социальной помощи семьям погибших военных. 

В итоге в прокуратуре Ростова пояснили, что областной закон № 755-ЗС признает нуждающимися в жилье членов семьи погибших военных. При этом присвоение этого статуса не зависит от периода прохождения службы. 

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«Было решено признавать нуждающимися в обеспечении жильем членов семей погибших (умерших) военнослужащих, которые в период прохождения службы (независимо от общей ее продолжительности) не были признаны таковыми, но с учетом детей, рожденных после их гибели (смерти) и в отношении которых в соответствии с Семейным кодексом РФ было установлено отцовство, имели бы основания для получения такого статуса», — сказано в сообщении администрации. 

Напомним, ранее стало известно, что в Ростовской области на получение детских пособий смогут претендовать и семьи мобилизованных, поскольку соцработники не станут учитывать их доходы. Кроме того ранее RostovGazeta подготовила подробный материал о том, на какие выплаты и льготы могут претендовать участники боевых действий. 

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