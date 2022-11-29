«Было решено признавать нуждающимися в обеспечении жильем членов семей погибших (умерших) военнослужащих, которые в период прохождения службы (независимо от общей ее продолжительности) не были признаны таковыми, но с учетом детей, рожденных после их гибели (смерти) и в отношении которых в соответствии с Семейным кодексом РФ было установлено отцовство, имели бы основания для получения такого статуса», — сказано в сообщении администрации.