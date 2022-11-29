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Скончалась зампредседателя Собрания депутатов Сальского горпоселения Ольховская

Сегодня, 08:09
Фото: obkomprof.ru
Скончалась зампредседателя Собрания депутатов Сальского горпоселения Наталья Ольховская
Ушла из жизни Наталья Ольховская, которая занимала пост заместителя председателя Собрания депутатов Сальского горпоселения, сообщает Ростовская областная организация Профсоюза работников народного образования и науки РФ.

Она также занимала пост главы Сальской районной организации Профсоюза. Кроме того, депутат возглавляла гимназию № 2 в Сальске.

«Она была высококвалифицированным педагогом и внимательным руководителем. Ольховская искренне любила детей и свою профессию», — сказано в сообщении.

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Родным и близким выразили соболезнования. Причина смерти не раскрывается. 

Известно, что за свою деятельность Ольховская получила несколько наград.

Ранее ушел из жизни профессор кафедры политической истории ЮФУ Яков Перехов.  Ученый посвятил научно-педагогической деятельности в университете более 40 лет.

 

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