Она также занимала пост главы Сальской районной организации Профсоюза. Кроме того, депутат возглавляла гимназию № 2 в Сальске.
«Она была высококвалифицированным педагогом и внимательным руководителем. Ольховская искренне любила детей и свою профессию», — сказано в сообщении.
Родным и близким выразили соболезнования. Причина смерти не раскрывается.
Известно, что за свою деятельность Ольховская получила несколько наград.
Ранее ушел из жизни профессор кафедры политической истории ЮФУ Яков Перехов. Ученый посвятил научно-педагогической деятельности в университете более 40 лет.