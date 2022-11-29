Снятый под Шахтами сериал «Хрустальный» стал лучшим российским детективом

Сериал победил в номинации «Лучший отечественный многосерийный фильм в жанре детектив» в рамках третьего сезона премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Лауреатов премии объявили 29 ноября 2022 года.
«Хрустальный» является психологической детективной драмой на основе реальных событий. Киноленту создал онлайн-кинотеатр KION в сотрудничестве с Продюсерской компанией «Среда».
По сюжету главный герой возвращается в родной город для поимки серийного убийцы детей. В поисках преступника ему предстоит и самому преодолеть последствия собственной детской травмы, еще раз пережить те страшные события и взглянуть в глаза собственному страху.
«Хрустальный» — первый в своем роде честный разговор о важности осмысления и принятия травм. Авторы разбираются в природе зла и методах одержать над ним верх на самых ранних этапах. Картина позволяет пересмотреть ценности семейных и социальных институтов, которые допускали произошедшее с главным героем и не вставали на его защиту. Дом и семья во вселенной «Хрустального» — оказывается не «крепостью», а крайне калечащим души местом.
Режиссером выступил Душан Глигоров («Технарь», «Выжить после»), а сценаристом стал автор нашумевшего сериала «Метод» Олег Маловичко.
Добавим, что премия "Русский детектив" появилась в 2020 году для поощрения деятелей литературы и кино за их достижения и вклад в развитие детективного жанра. Всего предусмотрены 12 номинаций — Преступление и наказание: Детектив года, Автор года, Открытие года, Дебют года, За вклад в развитие детективного жанра, Детский детектив, Выбор читателей LiveLib, Лучший иностранный детектив на русском языке. Также есть категории Лучший комикс\графический роман, Лучший отечественный многосерийный фильм в жанре детектив, Лучший иностранный многосерийный фильм в жанре детектив, Лучший фильм в жанре детектив.
Лауреатами второго сезона премии по решению жюри стали российские авторы: Николай Свечин, Александра Маринина, Полина Дашкова, Юлия Венедиктова, Александр Руж и Владимир Евменов. Что касается зарубежных авторов, издающихся на русском языке, лучшей признали Эву Гарсию Саэнс де Уртури. В кинономинациях премии первые места заняли Bubble Studios за фильм «Майор Гром: Чумной Доктор» и студия «Жар-Птица» за сериал «Спасская».