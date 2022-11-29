Снятый под Шахтами сериал «Хрустальный» стал лучшим российским детективом

Добавим, что премия "Русский детектив" появилась в 2020 году для поощрения деятелей литературы и кино за их достижения и вклад в развитие детективного жанра. Всего предусмотрены 12 номинаций — Преступление и наказание: Детектив года, Автор года, Открытие года, Дебют года, За вклад в развитие детективного жанра, Детский детектив, Выбор читателей LiveLib, Лучший иностранный детектив на русском языке. Также есть категории Лучший комикс\графический роман, Лучший отечественный многосерийный фильм в жанре детектив, Лучший иностранный многосерийный фильм в жанре детектив, Лучший фильм в жанре детектив.