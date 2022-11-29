Стало известно, кто построит два этапа Западной хорды в 2023 году за 6,6 млрд рублей

Министерство транспорта Ростовской области заключило контракт на строительство третьего этапа Западной хорды с компанией «РостовАвтоДорСтрой». Стоимость услуг подрядчика составит 4,8 миллиарда рублей. Это на 788,2 миллиона меньше изначальной стоимости.
Строить подрядчику предстоит участок от трассы А-280 «Ростов-на-Дону — Таганрог» до моста через реку Дон на Западном обходе, также проложить дорогу нужно будет от улицы Всесоюзной до Западного шоссе.
Четвертый же этап Западной хорды возведет ООО «Т-Транс». С подрядчиком также уже заключен контракт на 1,8 миллиарда рублей, что на 200 миллионов меньше изначальной суммы.
Строительные работы по обоим этапам начнутся уже в 2023 году и завершатся 30 сентября 2024 года.
Ранее власти объяснили, почему Западная хорда должна пролегать через Кумженскую рощу.