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Стало известно, кто построит два этапа Западной хорды в 2023 году за 6,6 млрд рублей

Сегодня, 10:16
Фото: donland.ru
Стало известно, кто построит два этапа Западной хорды в 2023 году за 6,6 млрд руб
Первые два этапа строительства Западной хорды в Ростове обойдутся в 6,6 миллиарда рублей, сообщается на сайте государственных закупок.

Министерство транспорта Ростовской области заключило контракт на строительство третьего этапа Западной хорды с компанией «РостовАвтоДорСтрой». Стоимость услуг подрядчика составит 4,8 миллиарда рублей. Это на 788,2 миллиона меньше изначальной стоимости.

Строить подрядчику предстоит участок от трассы А-280 «Ростов-на-Дону — Таганрог» до моста через реку Дон на Западном обходе, также проложить дорогу нужно будет от улицы Всесоюзной до Западного шоссе.

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Четвертый же этап Западной хорды возведет ООО «Т-Транс». С подрядчиком также уже заключен контракт на 1,8 миллиарда рублей, что на 200 миллионов меньше изначальной суммы.

Строительные работы по обоим этапам начнутся уже в 2023 году и завершатся 30 сентября 2024 года.

Ранее власти объяснили, почему Западная хорда должна пролегать через Кумженскую рощу.

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