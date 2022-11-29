Съемочная группа добилась перекрытия Ворошиловского проспекта, чтобы по нему на автомобиле проехали актеры. Но разрешили закрыть только участок улицы от Красноармейской до площади Гагарина, из-за этого в кадре видно, как машина несколько раз проезжает мимо одного и того же магазина «Кооператор Дона».