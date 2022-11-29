Одной из самых известных картин, снятых в Ростове, является «Тихий Дон». Его экранизация состоялась в 1957 году, сам фильм стал очень популярен.
Он рассказывает о судьбах людей во время Первой мировой войны и Октябрьской революции. Эта картина получила большое количество наград.
Основным местом натурных съемок стал хутор Диченский в Каменском районе Ростовской области. Часть сцен отсняли в Каменске-Шахтинском, в этом районе построили макет Новочеркасского вокзала.
Этот фильм стал классикой жанра о Великой Отечественной войне. Его выпустили в 1962 году, он оказался одним из лидеров проката.
Всего картину посмотрели более 28 миллионов человек. Часть съемок проходила в Ростове-на-Дону.
Декорации сделали на пустыре рядом с улицей Седова. В одном из эпизодов видно улицу Московскую и здание фабрики беловых товаров в переулке Газетном.
Кроме того, в фильме можно заметить левый берег Дона.
Съемки этого фильма начались в Москве в 1953 году, а завершились уже в Ростове-на-Дону. В октябре наступили холода, но актерам пришлось отыгрывать, что им тепло.
Картина повествует о трех друзьях, которые не виделись много лет, но встретились, чтобы выполнить обещание из детства. Они отправляются на бревенчатом плоту вниз по большой реке.
Этот фильм полностью сняли в Ростове-на-Дону, он появился на экранах в 1983 году. Главными героями картины стали начальник уголовного розыска Малыч и его сосед Слепнев. Последний является рецидивистом и становится очевидцем ограбления сберкассы.
Съемочная группа добилась перекрытия Ворошиловского проспекта, чтобы по нему на автомобиле проехали актеры. Но разрешили закрыть только участок улицы от Красноармейской до площади Гагарина, из-за этого в кадре видно, как машина несколько раз проезжает мимо одного и того же магазина «Кооператор Дона».
Сцены погонь со стрельбой, драками на крышах гаражей снимали во дворе дома 31 по проспекту Соколова. Для съемок ограбления из штаба Добровольной народной дружины сделали аптеку.
А нападение на сберкассу снимали в действующем учреждении улице Энгельса 86/77. Сейчас это улица Большая Садовая и здесь находится отделение банка.
Вторую часть нашумевшего фильма снимали сразу в нескольких городах, а премьера состоялась в 2006 году. Действия картины происходят после ограбления друзьями компьютерного салона.
Главный герой Костя выходит из тюрьмы и пытается начать жизнь заново, но сделать это не так просто. Съемки проходили в Серпухове, Рыбинске, Шахты и Зверево.
Сам фильм основан на реальных событиях, а режиссером выступил Андрей Кончаловский. Он рассказал о расстреле демонстрации рабочих в Новочеркасске в 1962 году.
Съемки провели в Ростовской области, а также в павильоне в Лужниках. Премьеру планировали на май 2020, но она была отложена из-за пандемии коронавируса.
Средняя посещаемость фильма составила три зрителя на сеанс.
Это очень известный фильм, главную роль в котором исполнил Юрий Никулин. В картине рассказывают о взаимной преданности лейтенанта милиции и овчарки по кличке Мухтар.
Прототипом оказался героический пёс по кличке Султан, ставший участником более пяти тысяч милицейских операций. На его счету задержания более тысячи преступников.
А Никулину для понимания специфики работы милиции приходилось участвовать в мероприятиях правоохранителей. Почти все летние сцены сняли рядом с Ростовом-на-Дону.
Для питомника выбрали Ростовскую школу служебно-розыскного собаководства, в музее которой находится альбом с рабочими фотографиями фильма.
Это российский комедийный фильм, премьера которого прошла в 2018 году. По сюжету, президент России решает провести отдыха в Крыму инкогнито.
Над картиной начали работать в Москве, после чего маршрут съемочной группы пролегал по трассе М-4 «Дон». Он прошел через несколько городов, в том числе Ростов-на-Дону.
Показать фильм в кинотеатрах должны были в январе, но из-за президентских выборов пришлось перенести показ на март.
Это многосерийный фильм, который сняли в 2012 году. Сценарий объединил трагические события расстрела рабочих в Новочеркасске в 1962 году и криминальную историю банды братьев Толстопятовых, державшей в страхе весь Ростов-на-Дону.
Съемки проводили в нескольких городах, в том числе Ростове, Новочеркасске и Москве. Одним из актеров стал уроженец Ростовской области Сергей Жигунов.
Натурные съемки вели в двух казачьих станицах под Ростовом-на-Дону — Приморской и Синявке. А снимать городские сцены приезжали в Новочеркасск.
В фильме говорится о женщине, которую бросил муж и милиционере, сумевшем растопить ее сердце и вернуть веру в любовь. Только у нее стала налаживаться жизнь, как вернулся супруг.
Премьера картины прошла в 1972 году.