Туристическая индустрия получит новые перспективы роста на Северном Кавказе
Сегодня, 15:23
Фото: Кирилл Гужвинский / Сбер
Евгений Титов
«Круглый стол» на тему перспектив роста туристической индустрии собрал представителей этой отрасли и региональных органов власти.
Расширенный «круглый стол» организовал Юго-Западный банк Сбербанка. Участниками стали 50 представителей отрасли из всех регионов Юга России и Северного Кавказа, а также руководство профильных федеральных институтов развития и региональных органов власти.
Собравшиеся обсудили планы по совместным проектам и расширению инвестиционной привлекательности отраслевого бизнеса. Вместе с этим рассмотрели новые возможности для комфортного отдыха в России.
Председатель Юго-Западного банка Сбербанка Евгений Титов рассказал, что сейчас в туристической сфере трудятся 200 тысяч компаний по всей стране. Они заняты в 40 видах экономической деятельности.
Эти организации формируют около 4% ВВП страны, а траты жителей России на туризм находятся на четвертой строчке после ЖКХ, транспорта и продуктов. Сейчас в среднем один человек тратит 32 тысяч рублей на путешествие по России, что в два раза дешевле заграничного отдыха.
«С января по сентябрь 2021 года 11 регионов обслуживания Юго-Западного банка посетили 15 миллионов отдыхающих. В целом они потратили более 128 миллиардов рублей. Каждый год эта сумма увеличивается в среднем на 19%», — уточнил Евгений Титов.
Согласно статистике, каждый пятый рубль в стране туристы тратят на Юге России и в СКФО. Очень популярными являются курорты Черноморского побережья, но все активнее туристы выбирают Дагестан, Адыгею, Северную Осетию и курорты Кавказских Минеральных Вод. Сюда приезжают не только на двухнедельный отпуск, но и в рамках деловых поездок и туров выходного дня.
У Сбера на Юге России и в СКФО есть самая богатая экспертиза анализа проектов в отрасли. Он оказывает комплексную помощь рынку внутреннего туризма в получении новых клиентов. Ими становятся россияне, которые раньше не знали о возможностях хорошего отдыха на юге страны. Проводится совместная работа с властями в регионах в нескольких направлениях. В том числе по развитию транспортной доступности, гостиничного фонда и сервиса.
В данный момент 18 тысяч компаний получают от банка помощь в поисках точек роста. Он участвует и в реализации пяти крупных инвестпроектов на территории Кубани и Карачаево-Черкесии на сумму 20,3 миллиарда рублей. А малый бизнес получил грантовую помощь на 500 миллионов рублей.
Для компаний подготовили отраслевую аналитику Сбера с использованием Big Data, комплексное бизнес-планирование и цифровую систему управления отелем.
У Сбера есть и сервисы для туристов, среди них — выгодное бронирование номеров, аудиогиды и повышенные кэшбек при тратах в поездках.