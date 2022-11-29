Туристическая индустрия получит новые перспективы роста на Северном Кавказе

У Сбера на Юге России и в СКФО есть самая богатая экспертиза анализа проектов в отрасли. Он оказывает комплексную помощь рынку внутреннего туризма в получении новых клиентов. Ими становятся россияне, которые раньше не знали о возможностях хорошего отдыха на юге страны. Проводится совместная работа с властями в регионах в нескольких направлениях. В том числе по развитию транспортной доступности, гостиничного фонда и сервиса.