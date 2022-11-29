Ученые пройдут по научно-популярному маршруту « Путешествие в науку: Сочи»

В программу туров входит посещение различных научных объектов, которые ранее были закрыты для общественности. Программы разработаны таким образом, что каждый из туристов имеет возможность ощутить себя настоящим участником исследовательского процесса и взглянуть на науку под другим углом зрения. Здесь продумано все до мелочей. В результате турист будет погружаться в увлекательный мир открытий и перспектив будущего. Все это сделает российский туризм в целом более привлекательным. Повысится и туристический потенциал отдельных регионов, а в научную область будет вовлекаться все больше людей.