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Ученые пройдут по научно-популярному маршруту « Путешествие в науку: Сочи»

Сегодня, 12:14
В рамках II Конгресса молодых ученых в Сочи запланирован тур по новому научно-популярному маршруту «Путешествие в науку: Сочи», который состоится 30 ноября. Первопроходцами станут журналисты и ученые из РФ и других стран. Официальным информационным партнером мероприятия выступает медиахолдинг 1M.

Прохождение маршрута подразумевает посещение нескольких точек. Исследователи и научные сотрудники проведут экскурсии и расскажут о своей деятельности, поделятся опытом с экскурсантами, познакомят их с механизмами работы оборудования, ответят на все интересующие вопросы участников тура, информирует издание newstracker.ru.

Маршрут является одним из шагов по реализации инициативы «Научно-популярный туризм» Десятилетия науки и технологий в РФ. Суть этой инициативы заключается в том, чтобы по всей стране создать сеть уникальных комплексных туров для туристов разных возрастных категорий. Предполагается, что прохождение каждого маршрута должно стать настоящим приключением для участников.

В программу туров входит посещение различных научных объектов, которые ранее были закрыты для общественности. Программы разработаны таким образом, что каждый из туристов имеет возможность ощутить себя настоящим участником исследовательского процесса и взглянуть на науку под другим углом зрения. Здесь продумано все до мелочей. В результате турист будет погружаться в увлекательный мир открытий и перспектив будущего. Все это сделает российский туризм в целом более привлекательным. Повысится и туристический потенциал отдельных регионов, а в научную область будет вовлекаться все больше людей.

В этом году около пятидесяти научно-исследовательских и образовательных объектов в десяти российских регионах готовы принять посетителей. Планируется, что в 2025 году для посещения будут доступны уже не менее двухсот объектов в сорока субъектах России.

Первые итоги и дальнейшее развитие данного направления будут обсуждаться на сессии II Конгресса молодых ученых, которая состоится 2 декабря в парке «Сириус».

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