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Суд повторно приговорил экс-главу ДИЗО Азова Юхнова к 4 годам за махинации на 174 млн

Сегодня, 08:16
Фото: 1MI
Ростовский суд повторно осудил экс-главу ДИЗО Азова Юхнова за махинации на 174 млн
Ростовский суд во второй раз утвердил приговор по делу бывшего руководителя департамента имущественно-земельных отношений Азова Николая Юхнова, сообщают СМИ.

Ростовский областной суд во второй раз утвердил приговор Николаю Юхнову — экс-главе ДИЗО Азова. Годом ранее ему уже назначили четыре года колонии за незаконную передачу 24 земельных участков физлицам. В декабре Ростовский областной суд оставил приговор без изменения. Но Четвертый кассационный суд направил дело на пересмотр, так как посчитал, что суд недостаточно внимательно изучил аргументы осужденного и его защиты.

Однако, как сообщает «Коммерсантъ», и после повторного рассмотрения дела приговор Юхнову оставили без изменений.

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Напомним, Юхнов был задержан прямо на рабочем месте в декабре 2020 года. Ему выдвинули обвинение в превышении должностных полномочий при выделения участка для строительства коттеджного поселка «Петровский парк». Также по этому делу был задержан нынешний глава Азова Владимир Ращупкин. Чиновники в нарушении закона передали в частную собственность 40 земельных участков без проведения торгов. Ущерб от их действий оценивается в 174 миллиона рублей.

Приговор вынесли и Ращупкину в октябре этого года. Его осудили на 3,5 года заключения условно. Правда, и он уже подал апелляционную жалобу на свой приговор.

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#Алина Заярная#Суд#Политика#Новости#Ростовская область#Азов#Коррупция#Приговор
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