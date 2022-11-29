Суд повторно приговорил экс-главу ДИЗО Азова Юхнова к 4 годам за махинации на 174 млн

Ростовский областной суд во второй раз утвердил приговор Николаю Юхнову — экс-главе ДИЗО Азова. Годом ранее ему уже назначили четыре года колонии за незаконную передачу 24 земельных участков физлицам. В декабре Ростовский областной суд оставил приговор без изменения. Но Четвертый кассационный суд направил дело на пересмотр, так как посчитал, что суд недостаточно внимательно изучил аргументы осужденного и его защиты.