Украина ударила из HIMARS по железной дороге в семи километрах от Ростовской области

Украинская армия из реактивной системы залпового огня HIMARS нанесла удар по железной дороге в семи километрах от Ростовской области. Инцидент произошел в населенному пункте Квашино Амвросиевского района. Военкор Евгений Поддубный отмечает, что это глубокий тыл ДНР.
От удара пострадала тяговая подстанция, обесточена контактная сеть.
Квашино находится на юго-востоке Донецкой народной республики. Через этот небольшой поселок проходит важный железнодорожный путь, связывающий ДНР с другими российскими регионами.
Официальных комментариев об инциденте пока не поступало. Информация уточняется.
Ранее ВСУ обстреляли город в 40 километрах от границы Ростовской области.