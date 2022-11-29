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Украина ударила из HIMARS по железной дороге в семи километрах от Ростовской области

Сегодня, 07:47
Фото: wikimedia.org
ВСУ ударом из HIMARS повредили железную дорогу на границе у Ростовской области
Украинская армия нанесла удар по железнодорожной инфраструктуре в семи километрах от Ростовской области, сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Евгений Поддубный.

Украинская армия из реактивной системы залпового огня HIMARS  нанесла удар по железной дороге в семи километрах от Ростовской области. Инцидент произошел в населенному пункте Квашино Амвросиевского района. Военкор Евгений Поддубный отмечает, что это глубокий тыл ДНР.

От удара пострадала тяговая подстанция, обесточена контактная сеть.

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Квашино находится на юго-востоке Донецкой народной республики. Через этот небольшой поселок проходит важный железнодорожный путь, связывающий ДНР с другими российскими регионами.

Официальных комментариев об инциденте пока не поступало. Информация уточняется.

Ранее ВСУ обстреляли город в 40 километрах от границы Ростовской области.

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