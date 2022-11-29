Украина ударила из HIMARS по железной дороге в семи километрах от Ростовской области

Украинская армия из реактивной системы залпового огня HIMARS нанесла удар по железной дороге в семи километрах от Ростовской области. Инцидент произошел в населенному пункте Квашино Амвросиевского района. Военкор Евгений Поддубный отмечает, что это глубокий тыл ДНР.