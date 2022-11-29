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В Ростове 5% жителей заявили о желании переехать в Краснодар

Сегодня, 18:21
Фото: pxhere.com
В Ростове каждый двадцатый местный житель заявил о желании переехать в Краснодар, об этом рассказали исследователи портала трудоустройства HeadHunter.

Согласно данным портала «МК. Ростов-на-Дону», 5% ростовчан рассматривают возможность переезда в Краснодар при поиске работы. Это обеспечило ростовчанам третье место в топе жителей крупных городов, желающих переехать в Краснодарский край. 

Выше показатели оказались только в федеральных мегаполисах — Санкт-Петербурге и Москве, где об аналогичном желании заявляют 6% и 14% респондентов.  

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Тем временем, в списке популярных среди ростовчан городов для переезда оказались Сочи, Анапа, Москва и Санкт-Петербург. 

Ранее каждый второй житель Ростова поделился, что хотел бы переехать из России в страны Средиземноморья и США.

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