Суд установил, что два года назад мужчина договорился со знакомым о продаже своего BMW X3 и назначил встречу в Ростове. Он знал, что его приятель придет с деньгами, а потому напал на него с топором. Когда мужчина скончался, Рахно забрал три миллиона рублей и телефон, после чего перевез труп в здание в Батайске и сжег автомобиль жертвы.