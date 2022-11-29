rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

В Ростове экс-сотруднику ФСИН назначили 17 лет колонии за убийство многодетного отца

Сегодня, 16:56
Фото: pxhere.com
В Ростове вынесли приговор бывшему сотруднику ФСИН, которого признали виновным в убийстве, разбое, угоне автомобиля и поджоге, об этом сообщили в СУ СК РФ по Ростовской области.

В ведомстве рассказали, что следователи собрали достаточно достаточно доказательств по делу Владимира Рахно, подозреваемого в убийстве, разбое, завладении автомобилем и поджоге. 

Суд установил, что два года назад мужчина договорился со знакомым о продаже своего BMW X3 и назначил встречу в Ростове. Он знал, что его приятель придет с деньгами, а потому напал на него с топором. Когда мужчина скончался, Рахно забрал три миллиона рублей и телефон, после чего перевез труп в здание в Батайске и сжег автомобиль жертвы. 

Житель Ростовской области двумя молотками убил знакомого
Узнать подробнее

После этого мужчина сбежал, но был задержан в Сочи. Сейчас Рахно признали виновным, суд определил, что он проведет 17 лет в колонии строгого режима.

По данным портала 161.ру, Рахно являлся сотрудником ФСИН, а в Батайске сообщают, что у жертвы без кормильца осталась жена и пять детей. 

Ранее в Ростове до смерти забили продавца овощей.

Читайте также:
Двух жителей в Ростовской области осудили за убийство топором пенсионерки«Из-за парня»: за что студентка худучилища в Ростове раскроила подруге топором черепСтало известно, за что студентка худучилища в Ростове раскроила череп подруги топором
#Надежда Пустяк#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Батайск#Происшествие#Суд#Преступность
Подпишитесь
На Дону составят списки коррупционных должностей, а ВСУ обстреляли границы региона
Сегодня, 16:41
В Ростове потратят на проекты ремонта двух памятников архитектуры 29,7 млн рублей
Сегодня, 15:55
Жители Ростова потребовали от девушек отказаться от мини-юбок
Сегодня, 16:19
Депутат Матвейчев назвал «хотелками» просьбы Украины о поставках дальнобойных ракет
Сегодня, 12:48
Вассерман сообщил, надо ли Ростову готовиться к обстрелам ракетами со стороны Украины
Сегодня, 11:33
Пригожин рассказал о погибшем в СВО студенте из Замбии, чьи останки привезли в Ростов
Сегодня, 15:18