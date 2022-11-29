В ведомстве рассказали, что следователи собрали достаточно достаточно доказательств по делу Владимира Рахно, подозреваемого в убийстве, разбое, завладении автомобилем и поджоге.
Суд установил, что два года назад мужчина договорился со знакомым о продаже своего BMW X3 и назначил встречу в Ростове. Он знал, что его приятель придет с деньгами, а потому напал на него с топором. Когда мужчина скончался, Рахно забрал три миллиона рублей и телефон, после чего перевез труп в здание в Батайске и сжег автомобиль жертвы.
После этого мужчина сбежал, но был задержан в Сочи. Сейчас Рахно признали виновным, суд определил, что он проведет 17 лет в колонии строгого режима.
По данным портала 161.ру, Рахно являлся сотрудником ФСИН, а в Батайске сообщают, что у жертвы без кормильца осталась жена и пять детей.
Ранее в Ростове до смерти забили продавца овощей.