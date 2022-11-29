Утром столбики термометров будут показывать минус четыре градуса, а днем температура поднимется до плюс трех градусов. Порывы ветра местами достигнут 22 метров в секунду. Ранее этого хватало для падения деревьев и рекламных щитов.
В этот день может выпасть снег, а на дорогах станет скользко. В ночь на среду снова прогнозируют заморозки, а днем немного потеплеет.
В четверг, 1 декабря, воздух прогреется до четырех градусов. Порывы ветра достигнут семи метров в секунду.
Напомним, что часть жителей в Ростовской области может остаться без воды из-за непогоды.