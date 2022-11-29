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В Ростове-на-Дону 29 ноября ожидаются заморозки до -4 градусов и сильный ветер

Сегодня, 05:02
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону во вторник, 29 ноября, температура воздуха может упасть до минус четырех градусов и усилится ветер, сообщили в УМЧС по региону.
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Погода

Утром столбики термометров будут показывать минус четыре градуса, а днем температура поднимется до плюс трех градусов. Порывы ветра местами достигнут 22 метров в секунду. Ранее этого хватало для падения деревьев и рекламных щитов.

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В этот день может выпасть снег, а на дорогах станет скользко. В ночь на среду снова прогнозируют заморозки, а днем немного потеплеет.

В четверг, 1 декабря, воздух прогреется до четырех градусов. Порывы ветра достигнут семи метров в секунду.  

Напомним, что часть жителей в Ростовской области может остаться без воды из-за непогоды.

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#Илья Протвинов#Прогноз погоды#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Погода#Общество
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