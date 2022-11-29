Речь идет о здании, расположенном в переулке Братском, 39. Ранее оно входило в комплекс построек предприятия Василия Фандеева
Известно, что завод заработал в 1880 году. Здесь производили цемент, алебастр и известь.
Заявку о включении в перечень рассмотрели на заседании рабочей группы Комитета по охране объектов культурного наследия. Теперь этот объект получил защитный статус.
Ранее появилась информация, что в Ростове демонтируют здания напротив правительства.
До этого говорилось, что в Ростове снесут еще два дореволюционных здания на улице Шаумяна.