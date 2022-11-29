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В Ростове-на-Дону бывший гончарный завод защитили против сноса

Сегодня, 14:19
Фото: Яндекс.Карты
В Ростове-на-Дону в перечень объектов культурного наследия включили «Корпус парового алебастрового, известкового и гончарного завода В. И. Фандеева», сообщают активисты объединения «Мой фасад».

Речь идет о здании, расположенном в переулке Братском, 39. Ранее оно входило в комплекс построек предприятия Василия Фандеева

Известно, что завод заработал в 1880 году. Здесь производили цемент, алебастр и известь.

В Ростове снесут еще два дореволюционных здания на улице Шаумяна
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Заявку о включении  в перечень рассмотрели на заседании рабочей группы Комитета по охране объектов культурного наследия. Теперь этот объект получил защитный статус. 

Ранее появилась информация, что в Ростове демонтируют здания напротив правительства. 

До этого говорилось, что в Ростове снесут еще два дореволюционных здания на улице Шаумяна.

 

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