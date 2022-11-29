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В Ростове-на-Дону эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен на 20%

Сегодня, 07:30
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен на 20%
В Ростове-на-Дону растет заболеваемость ОРВИ и гриппом, а эпидпорог превышен на 20%, сообщает Научно-исследовательский институт гриппа имени Смородинцева.

Всего в России прививки против гриппа сделали почти 60 миллионов человек. Это составляет более 40% от численности населения. 

Однако, согласно данным института, в Ростове эпидпорог оказался превышен на 20%. Аналогичная ситуация сложилась еще в десятках городов по всей стране, в том числе Астрахани, Брянске, Владивостоке.

 

 

 

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Ранее министр здравоохранения региона Юрий Кобзев говорил, что в Ростовской области тема заболеваемости гриппом и коронавирусом остается непростой. 

Он призвал местных жителей пройти вакцинацию.

 

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