Всего в России прививки против гриппа сделали почти 60 миллионов человек. Это составляет более 40% от численности населения.
Однако, согласно данным института, в Ростове эпидпорог оказался превышен на 20%. Аналогичная ситуация сложилась еще в десятках городов по всей стране, в том числе Астрахани, Брянске, Владивостоке.
Ранее министр здравоохранения региона Юрий Кобзев говорил, что в Ростовской области тема заболеваемости гриппом и коронавирусом остается непростой.
Он призвал местных жителей пройти вакцинацию.