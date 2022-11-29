Он уточнил, что речь идет о четырех защитных сооружениях, стоящих на балансе управления. Издание Donnеws со ссылкой на слова Потешкина пишет, что всего есть девять городских бомбоубежищ.
«Но у них другие владельцы — ЦГБ, транспортные компании. Все сооружения находятся в рабочем состоянии», — уточнил глава управления.
Он добавил, что в данный момент проводится обследования углубленных помещений, в том числе подвалов и парковок. Их насчитывается свыше 2,2 тысячи, а укрыться в них смогут три миллиона граждан.
Стало также известно, что Ростову от СССР достались более 45 бомбоубежищ и все они находятся в федеральной собственности.
Ранее на улицах Ростова появились таблички с обозначением укрытий в зданиях.