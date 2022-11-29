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В Ростове-на-Дону потратят 209 тыс рублей на содержание четырех убежищ

Сегодня, 15:08
Фото: mchs.gov.ru
В Ростове-на-Дону потратят 209 тыс рублей на содержание 4 убежищ в 2023 году

В Ростове на содержание бомбоубежищ в 2023 году выделят более 200 тысяч рублей

В Ростове-на-Дону в следующем году из бюджета потратят 209 тысяч рублей на содержание убежищ, заявил глава управления по делам ГО и ЧС Алексей Потешкин.

Он уточнил, что речь идет о четырех защитных сооружениях, стоящих на балансе управления. Издание Donnеws со ссылкой на слова Потешкина пишет, что всего есть девять городских бомбоубежищ. 

«Но у них другие владельцы — ЦГБ, транспортные компании. Все сооружения находятся в рабочем состоянии», — уточнил глава управления.

В мэрии в Ростове-на-Дону сообщили о числе убежищ в поликлиниках и больницах
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Он добавил, что в данный момент проводится обследования углубленных помещений, в том числе подвалов и парковок. Их насчитывается свыше 2,2 тысячи, а укрыться в них смогут три миллиона граждан. 

Стало также известно, что Ростову от СССР достались более 45 бомбоубежищ и все они находятся в федеральной собственности. 

Ранее на улицах Ростова появились таблички с обозначением укрытий в зданиях.

 

#Илья Протвинов#Убежище#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество
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