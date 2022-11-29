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В Ростове потратят на проекты ремонта двух памятников архитектуры 29,7 млн рублей

Сегодня, 15:55
Фото: Яндекс. Карты
Здание гимназии на Черевичкина, 9/9
В Ростове объявили тендер для поиска подрядчика, который подготовит проект по сохранению, ремонту и реставрации Дома виноделов Титровых и Армянской Гогоевской женской гимназии, данные об этом появились на портале закупок.

МБОУ города Ростова-на-Дону «Гимназия № 14» выступила заказчиком конкурса по поиску подрядчика, готового взять на себя работы по подготовке проектов для ремонта и реставрации двух памятников культурного наследия города. Организация оценила в 29,7 миллиона рублей проекты и изыскательские работы, направленные на сохранение «Дома виноделов Титровых» и «Армянская Гогоевская женская гимназия», в которых и расположена гимназия № 14. Здания находятся на улице Черевичкина, 9/9 и 30-й Линии, 8 и включены в список объектов культурного наследия областного значения, оба были построены в период с 1880-ых по 1890-ые годы.

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В описании объекта закупки указано, что подрядчику предстоит провести историко-архивные и библиографические исследования, изучить архитектуру зданий,  провести обмерные работы, изучить состояние инженерных коммуникаций, а также разработать эскиз проекта и сам проект. Общая площадь участков, на которых предстоит провести эти работы составляет 0,78 гектара, крайний срок завершения работ — 30 декабря следующего года. 

Заявки на участие можно подать до 19 декабря, а подрядчика выберут уже на следующий день. 

Ранее стало известно, вокруг какого дома в Ростове установили зону охраны памятника архитектуры.

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