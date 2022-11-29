МБОУ города Ростова-на-Дону «Гимназия № 14» выступила заказчиком конкурса по поиску подрядчика, готового взять на себя работы по подготовке проектов для ремонта и реставрации двух памятников культурного наследия города. Организация оценила в 29,7 миллиона рублей проекты и изыскательские работы, направленные на сохранение «Дома виноделов Титровых» и «Армянская Гогоевская женская гимназия», в которых и расположена гимназия № 14. Здания находятся на улице Черевичкина, 9/9 и 30-й Линии, 8 и включены в список объектов культурного наследия областного значения, оба были построены в период с 1880-ых по 1890-ые годы.