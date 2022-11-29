В ростовском СИЗО-5 пресекли две попытки передачи заключенным запрещенных предметов и веществ. Так, в посылке на имя одного из обвиняемых правоохранительные органы нашли подозрительный шампунь. Внутри него обнаружили пакет с наркотиками.
«Запрещенка» нашлась и в другой посылке. В пластиковом корпусе от блока питания сотрудники ФСИН нашли мобильный телефон с сим-картой.
По факту инцидента уже проводится проверка. Ее результаты передадут правоохранительным органам.
Ранее телефоны в коржах для тортов пытались передать в следственный изолятор Ростова.