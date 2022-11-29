В ростовском СИЗО-5 пресекли две попытки передачи заключенным запрещенных предметов и веществ. Так, в посылке на имя одного из обвиняемых правоохранительные органы нашли подозрительный шампунь. Внутри него обнаружили пакет с наркотиками.