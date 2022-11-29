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В ростовское СИЗО в шампуне пытались передать наркотики

Сегодня, 08:10
Фото: ГУФСИН по Ростовской области
Наркотики в шампуне передали в СИЗО-5 Ростовской области
Злоумышленники не перестают придумывать новые способы передачи наркотиков в СИЗО, рассказали в ГУФСИН России по Ростовской области.

В ростовском СИЗО-5 пресекли две попытки передачи заключенным запрещенных предметов и веществ. Так, в посылке на имя одного из обвиняемых правоохранительные органы нашли подозрительный шампунь. Внутри него обнаружили пакет с наркотиками.

«Запрещенка» нашлась и в другой посылке. В пластиковом корпусе от блока питания сотрудники ФСИН нашли мобильный телефон с сим-картой.

Фото: ГУФСИН по Ростовской области
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По факту инцидента уже проводится проверка. Ее результаты передадут правоохранительным органам.

Ранее телефоны в коржах для тортов пытались передать в следственный изолятор Ростова.

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#Наркотики#Последние новости Ростова на сегодня#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Происшествие#Преступность#Виктория Прутковская
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