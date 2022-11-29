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В Ростовской области нашли и обезвредили более 330 взрывчаток с начала 2022 года

Сегодня, 12:26
Фото: mil.ru
В Ростовской области нашли и обезвредили более 330 взрывчаток с начала 2022 года
В Ростовской области с января 2022 года нашли и обезвредили более 330 взрывоопасных предметов, большую часть которых составили боеприпасы времен Великой Отечественной войны, об этом сообщили в донском правительстве.

В пресс-службе отметили, что всего таких объектов было 336, значительную часть из них обнаружили на территории Ростова, Каменска-Шахтинского, Аксайского, Неклиновского и Матвеево-Курганского района.  

Власти связали такую плотную концентрацию снарядов боевыми действиями, которые продолжались на территории Ростовской области в течение двух лет с осени 1941 года до сентября 1943 года. Например, в Неклиновском и Матвеево-Курганском районе находилась линия Миус-Фронта.

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Замгубернатора Вадим Артемов добавил, что даже почти спустя 80 лет после завершения боев в Ростовской области поисковики до сих пор находятся бомбы, оружие и военную технику. Для сравнения в 2021 году на территории Ростовской области нашли 773 снаряда

Специалисты экстренных служб напоминают, что в случае подозрительной находки жителям следует обозначить опасное средство и сообщить о ней по номеру 112, не вступая с предметами в контакт самостоятельно. 

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