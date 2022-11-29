Замгубернатора Вадим Артемов добавил, что даже почти спустя 80 лет после завершения боев в Ростовской области поисковики до сих пор находятся бомбы, оружие и военную технику. Для сравнения в 2021 году на территории Ростовской области нашли 773 снаряда.