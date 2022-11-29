В пресс-службе отметили, что всего таких объектов было 336, значительную часть из них обнаружили на территории Ростова, Каменска-Шахтинского, Аксайского, Неклиновского и Матвеево-Курганского района.
Власти связали такую плотную концентрацию снарядов боевыми действиями, которые продолжались на территории Ростовской области в течение двух лет с осени 1941 года до сентября 1943 года. Например, в Неклиновском и Матвеево-Курганском районе находилась линия Миус-Фронта.
Замгубернатора Вадим Артемов добавил, что даже почти спустя 80 лет после завершения боев в Ростовской области поисковики до сих пор находятся бомбы, оружие и военную технику. Для сравнения в 2021 году на территории Ростовской области нашли 773 снаряда.
Специалисты экстренных служб напоминают, что в случае подозрительной находки жителям следует обозначить опасное средство и сообщить о ней по номеру 112, не вступая с предметами в контакт самостоятельно.