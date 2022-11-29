В ведомстве рассказали, что в среду, 30 ноября, в Ростовской области ожидаются неблагоприятные метеоусловия. Хотя синоптики не прогнозируют никаких осадков, скорость ветра увеличится до 22 метров в секунду, а температура воздуха ночью в отдельных муниципалитетах опустится до -12 градусов, а днем не поднимется выше +2 градусов.