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В Ростовской области ожидаются заморозки до -12 градусов 30 ноября

Сегодня, 17:51
Фото: pxhere.com
В Ростовской области жителей предупредили о резких заморозках, штормовом ветре и выгоне воды в низовьях Дона, об этом сообщили в УМЧС региона.
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Погода

В ведомстве рассказали, что в среду, 30 ноября, в Ростовской области ожидаются неблагоприятные метеоусловия. Хотя синоптики не прогнозируют никаких осадков, скорость ветра увеличится до 22 метров в секунду, а температура воздуха ночью в отдельных муниципалитетах опустится до -12 градусов, а днем не поднимется выше +2 градусов. 

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При этом население также предупредили, что из-за сильного ветра ожидается ветровой выгон воды, из-за которого уровень воды в Дону опустится до опасной отметки рядом с Азовом. Это явление будет наблюдаться вплоть до 2 декабря. 

Ранее синоптики предсказали усиление ветра до 83 километров в час.

 

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