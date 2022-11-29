В правительство Ростовской области прошло заседание комиссии по противодействию коррупции. Чиновники обсудили борьбу со взяточничеством в так называемой группе коррупционного риска.
Также на заседании органам власти и местного самоуправления рекомендовали принять «исчерпывающие меры» по предупреждению коррупции и взяточничества.
В частности, в регионе планируют каждый год актуализировать список должностей государственной и муниципальной службы, замещение которых может быть связано с коррупционными рисками.
Ранее сообщалось, что казачьи атаманы в Ростовской области будут отчитываться о своих доходах.