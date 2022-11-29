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В Ростовской области составят список чиновников, подверженных коррупции

Сегодня, 06:47
Фото: unsplash.com
Как в Ростовской области будут бороться с коррупцией
В Ростовской области необходимо усилить противодействие взяточничеству во властных структурах, заявили в правительстве региона.

В правительство Ростовской области прошло заседание комиссии по противодействию коррупции. Чиновники обсудили борьбу со взяточничеством в так называемой группе коррупционного риска.

Также на заседании органам власти и местного самоуправления рекомендовали принять «исчерпывающие меры» по предупреждению коррупции и взяточничества. 

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В частности, в регионе планируют каждый год актуализировать список должностей государственной  и муниципальной службы, замещение которых может быть связано с коррупционными рисками.

Ранее сообщалось, что казачьи атаманы в Ростовской области будут отчитываться о своих доходах.

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#Новости#Ростовская область#Коррупция#Виктория Прутковская
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