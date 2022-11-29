По предварительным данным донского управления Госавтоинспекции, во вторник, 29 ноября, в 11.25 мск на 13-м километре автодороги от Гуково к Новошахтинску 64-летний водитель Opel Corsa выехал на встречную полосу и влетел в «КамАЗ», за рулем которого находился 57-летний мужчина.