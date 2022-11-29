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В Ростовской области водитель Opel выехал на «встречку» и погиб под колесами «КамАЗ»

Сегодня, 12:29
Фото: ГИБДД по Ростовской области
Водитель Opel выехал на «встречку» и погиб под колесами «КамАЗ» 29 ноября в Ростовской области
Во вторник, 29 ноября, на трассе между Гуково и Новошахтинском произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика «КамАЗ», об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Ростовской области.

По предварительным данным донского управления Госавтоинспекции, во вторник, 29 ноября, в 11.25 мск на 13-м километре автодороги от Гуково к Новошахтинску 64-летний водитель Opel Corsa выехал на встречную полосу и влетел в «КамАЗ», за рулем которого находился 57-летний мужчина. 

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В результате аварии погиб водитель легкового автомобиля.

Теперь полиции предстоит выяснить все обстоятельства смертельной аварии. 

Ранее три человека выжили в автомобиле, превратившемся в груду металла после столкновения с грузовиком.

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