Всего в перечне указаны тысяча ресторанов со всего мира. Из Ростова включили «Онегин Дача» и Leo Wine & Kitchen.
Из России в списке оказались более 20 ресторанов. А первое место заняло заведение из Стокгольма.
На второй и третьем местах находятся рестораны из Парижа и Нью-Йорка.
Ранее появилась информация, что бывший мэр Шахт Денис Станиславов планирует открыть в Москве два ресторана. По некоторым данным, заведения должны начать работу в следующем году.
До этого говорилось, что солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков откроет в Ростове бар.