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В ТОП-1000 лучших ресторанов в мире вошли два заведения из Ростова-на-Дону

Сегодня, 08:54
Какие Ростовские рестораны вошли в ТОП-100 лучших в мире
Два ресторана из Ростова-на-Дону попали в список лучших мировых заведений, следует из международного рейтинга La Liste.

Всего в перечне указаны тысяча ресторанов со всего мира. Из Ростова включили «Онегин Дача» и Leo Wine & Kitchen.

Из России в списке оказались более 20 ресторанов. А первое место заняло заведение из Стокгольма.

Бывший мэр Шахт Денис Станиславов планирует открыть в Москве два ресторана
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На второй и третьем местах находятся рестораны из Парижа и Нью-Йорка. 

Ранее появилась информация, что бывший мэр Шахт Денис Станиславов планирует открыть в Москве два ресторана.  По некоторым данным, заведения должны начать работу в следующем году.

До этого говорилось, что солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков откроет в Ростове бар.

 

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#Ресторан#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Илья Протвинов
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