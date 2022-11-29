Напомним, что секретарь СНБО Украины Алексей Данилов выступил в соцсети (заблокированной в РФ) с просьбой к западным странам. Он попросил поставить ВСУ ракеты с дальностью 800 километров и больше. Однако в зоне поражения таких ракет может оказаться ряд регионов России, в том числе и Ростовская область.
«Получив такие ракеты они непременно начнут обстрел жизнеобеспечивающих и энергетических объектов на юге России и в других регионах. Потому, что цель у них не победить, а причинить максимум ущерба. Байден уже не раз заявлял, что не дает Украине то или иное оружие именно потому, чтобы невозможно было достать до глубины территории Российской Федерации», - отмечает Вассерман.
Спикер выражает надежду, что таких поставок вооружения Украине не будет.
«Но, к сожалению, это только надежды. Нынче Запад ради сиюминутных политических выгод весьма регулярно пренебрегает своими долгосрочными интересами», - разъясняет собеседник.
По словам Вассермана, к поставкам ракет с большой дальностью надо быть готовыми. И, помимо прочего, искать пути уничтожения таких боевых средств еще до того, как они попадут в распоряжение Украины.