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Вассерман сообщил, надо ли Ростову готовиться к обстрелам ракетами со стороны Украины

Сегодня, 11:33
Фото: wikimedia.org
Вассерман рассказал, чем обернутся просьбы Украины о поставках дальнобойного оружия
Депутат Госдумы и публицист Анатолий Вассерман выразил надежду, что на Западе найдется здравый смысл, который не позволит вооружать ВСУ ракетами дальностью более 800 километров.

Напомним, что секретарь СНБО Украины Алексей Данилов выступил в соцсети (заблокированной в РФ) с просьбой к западным странам. Он попросил поставить ВСУ ракеты с дальностью 800 километров и больше. Однако в зоне поражения таких ракет может оказаться ряд регионов России, в том числе и Ростовская область. 

«Получив такие ракеты они непременно начнут обстрел жизнеобеспечивающих и энергетических объектов на юге России и в других регионах. Потому, что цель у них не победить, а причинить максимум ущерба. Байден уже не раз заявлял, что не дает Украине то или иное оружие именно потому, чтобы невозможно было достать до глубины территории Российской Федерации», - отмечает Вассерман.

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Спикер выражает надежду, что таких поставок вооружения Украине не будет. 

«Но, к сожалению, это только надежды. Нынче Запад ради сиюминутных политических выгод весьма регулярно пренебрегает своими долгосрочными интересами», - разъясняет собеседник.

По словам Вассермана, к поставкам ракет с большой дальностью надо быть готовыми. И, помимо прочего, искать пути уничтожения таких боевых средств еще до того, как они попадут в распоряжение Украины.

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