«Получив такие ракеты они непременно начнут обстрел жизнеобеспечивающих и энергетических объектов на юге России и в других регионах. Потому, что цель у них не победить, а причинить максимум ущерба. Байден уже не раз заявлял, что не дает Украине то или иное оружие именно потому, чтобы невозможно было достать до глубины территории Российской Федерации», - отмечает Вассерман.