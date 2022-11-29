Видеосервис Wink: еще больше кино за мультибонусы от ВТБ

Теперь в меню Wink доступен новый способ оплаты кино и сериалов - с помощью мультибонусов из программы лояльности ВТБ. Списание бонусов можно выбрать сразу на карточке контента и провести операцию в один клик, так что заходить на сайт или в приложение программы уже не нужно.
- Мы впервые договорились о такой крутой интеграции бонусов банка в систему оплаты контента. У ВТБ миллионы участников программы лояльности, и многие из них одновременно являются клиентами Wink, - рассказывает директор по развитию видеосервиса Wink Антон Володькин. - Важно отметить, что использование мультибонусов будет предлагаться уже на первом этапе - при выборе способа оплаты, а не когда дело доходит до введения реквизитов банковской карты. Wink развивается как многозальный онлайн-кинотеатр, в котором помимо собственного контента представлены лучшие предложения от других видеосервисов. Поэтому даже самый насмотренный клиент легко найдет в Wink кино или сериал под свое настроение.
Если вы впервые выбираете оплату с помощью мультибонусов, то сначала нужно активировать этот способ платежа. СМС с кодом будет направлено на зарегистрированный в программе лояльности ВТБ номер мобильного телефона (введение реквизитов банковской карты не требуется). Дальнейшие операции будут проводиться автоматически, в один клик.
— ВТБ последовательно расширяет спектр возможностей для участников программы лояльности. Клиенты банка могут обменивать накопленные мультибонусы не только на товары из каталога программы, но и на рубли и переводить их на карту. Сегодня мы вместе с партнером предлагаем еще один вариант использования бонусов — оплата с их помощью кино и сериалов в приложении или на сайте Wink. Этот простой и удобный клиентский путь позволит киноманам обменивать мультибонусы на видеоконтент буквально в один клик, — добавил начальник управления «Программы лояльности» ВТБ Роман Синенко.
Ожидается, что вслед за этим вскоре последует предложение на оплату подписок с помощью мультибонусов ВТБ в интерфейсе Wink.