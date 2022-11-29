Видеосервис Wink: еще больше кино за мультибонусы от ВТБ

— ВТБ последовательно расширяет спектр возможностей для участников программы лояльности. Клиенты банка могут обменивать накопленные мультибонусы не только на товары из каталога программы, но и на рубли и переводить их на карту. Сегодня мы вместе с партнером предлагаем еще один вариант использования бонусов — оплата с их помощью кино и сериалов в приложении или на сайте Wink. Этот простой и удобный клиентский путь позволит киноманам обменивать мультибонусы на видеоконтент буквально в один клик, — добавил начальник управления «Программы лояльности» ВТБ Роман Синенко.