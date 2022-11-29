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Власти Ростовской области отсудили участок старого аэропорта у структуры Вексельберга

Сегодня, 08:27
Фото: donland.ru
Власти в Ростовской области выиграли суд у структуры миллиардера Вексельберга
Минимущество Ростовской области удалось выиграть суд у компании «Аэро-Сити» из-за спорного участка на территории старого аэропорта, говорится в материалах арбитражного суда.

Министерство через суд потребовало расторгнуть с компанией договор аренды и вернуть участок. В понедельник, 28 ноября, иск был полностью удовлетворен.

Подробности принятого решения в данный момент не разглашаются. Ранее RostovGazeta писала, что «Аэро-Сити» связано с миллиардером Виктором Вексельбергом, который в свою очередь является председателем совета директоров ГК «Ренова».

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Властям нужны земли на территории бывшего аэропорта для строительства жилого квартала. Планируется вложить 20 миллиардов рублей в создании инфраструктуры. 

Известно, что здесь построят около 20 дорог. 

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#Аэропорт#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Илья Протвинов
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