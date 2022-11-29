Министерство через суд потребовало расторгнуть с компанией договор аренды и вернуть участок. В понедельник, 28 ноября, иск был полностью удовлетворен.
Подробности принятого решения в данный момент не разглашаются. Ранее RostovGazeta писала, что «Аэро-Сити» связано с миллиардером Виктором Вексельбергом, который в свою очередь является председателем совета директоров ГК «Ренова».
Властям нужны земли на территории бывшего аэропорта для строительства жилого квартала. Планируется вложить 20 миллиардов рублей в создании инфраструктуры.
Известно, что здесь построят около 20 дорог.