Во время поминок по хозяину в Шахтах полностью сгорел дом

Инцидент произошел 27 ноября в городском поселке Поповка около 8.20 мск. До приезда пожарных огонь успел распространиться на площади 60 квадратных метров. Ликвидировать возгорание пожарным удалось спустя 25 минут.
Как сообщает Donday, пожар в Поповке произошел во время поминок по хозяину дома. В воскресное утро родня скончавшегося шахтинца собралась в его доме, чтобы почтить его память. Родственники попытались разжечь печь, но из-за неисправности дымохода в помещение повалил густой дым. Люди испугались, выскочили на улицу и вызвали пожарных.
В результате происшествия никто не пострадал.
Ранее пожарные в Новочеркасске вытащили из огня семейство кроликов и спасли их от гибели.