Во время поминок по хозяину в Шахтах полностью сгорел дом

Как сообщает Donday, пожар в Поповке произошел во время поминок по хозяину дома. В воскресное утро родня скончавшегося шахтинца собралась в его доме, чтобы почтить его память. Родственники попытались разжечь печь, но из-за неисправности дымохода в помещение повалил густой дым. Люди испугались, выскочили на улицу и вызвали пожарных.