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Во время поминок по хозяину в Шахтах полностью сгорел дом

Сегодня, 06:47
Фото: 1MI
27 ноября в Поповке Ростовской области на поминках сгорел дом
В городе Шахты в Ростовской области пожар произошел в одном из частных домов, говорится в сообщении регионального ГУ МЧС России.

Инцидент произошел 27 ноября в городском поселке Поповка около 8.20 мск. До приезда пожарных огонь успел распространиться на площади 60 квадратных метров. Ликвидировать возгорание пожарным удалось спустя 25 минут.

Как сообщает Donday, пожар в Поповке произошел во время поминок по хозяину дома. В воскресное утро родня скончавшегося шахтинца собралась в его доме, чтобы почтить его память. Родственники попытались разжечь печь, но из-за неисправности дымохода в помещение повалил густой дым. Люди испугались, выскочили на улицу и вызвали пожарных.

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В результате происшествия никто не пострадал. 

Ранее пожарные в Новочеркасске вытащили из огня семейство кроликов и спасли их от гибели.

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