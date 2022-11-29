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Врачи прогнозируют пик заболеваемости ОРВИ и гриппом в Ростове на 2023 год

Сегодня, 15:03
Фото: rostov-gorod.ru
Когда в Ростове значительно повысится эпидпорог по гриппу
Значительное превышение эпидпорога заболеваемости ОРВИ и гриппом в Ростове врачи ожидают в конце января — начале февраля 2023 года. Так показывает многолетняя практика, сообщили корреспонденту RostovGazeta в одной из городских поликлиник.

В Ростове растет заболеваемость ОРВИ и гриппом. Эпидпорог превышен на 20%. Однако этот показатель ростовские терапевты не считают аномальным. По их словам, для врачей это не более, чем обычная проза жизни в сезон простудных заболеваний.

В Ростове-на-Дону эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен на 20%
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«В среднем, за год, человек болеет от пяти до десяти раз простудными заболеваниями. Порой, даже не замечая этого. С высокой температурой люди болеют от одного до трех раз в год», - отмечает доктор, не пожелавший публиковать свое имя.

Наибольший всплеск ОРВИ и гриппа медики ожидают в конце января-начале февраля.

«Но такого огромного числа пациентов, как это было при коронавирусе, вероятнее всего, не будет. Поэтому паниковать не стоит. Медицинская помощь будет оказана всем нуждающимся», - подчеркивает доктор.

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Врачи добавляют, что распознать грипп человек может самостоятельно. Для этого в свободной продаже есть экспресс-тесты. Сделать такой тест можно при ощущении первых катаральных явлений: боли в горле, заложенности носа, боли в мышцах и температуре выше 38 градусов. Доктора уточняют, что высокую температуру дает именно грипп.

«А при выявлении гриппа следует незамедлительно обращаться к врачу, чтобы начать лечение», - подчеркивают медики.

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