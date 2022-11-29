В Ростове растет заболеваемость ОРВИ и гриппом. Эпидпорог превышен на 20%. Однако этот показатель ростовские терапевты не считают аномальным. По их словам, для врачей это не более, чем обычная проза жизни в сезон простудных заболеваний.
«В среднем, за год, человек болеет от пяти до десяти раз простудными заболеваниями. Порой, даже не замечая этого. С высокой температурой люди болеют от одного до трех раз в год», - отмечает доктор, не пожелавший публиковать свое имя.
Наибольший всплеск ОРВИ и гриппа медики ожидают в конце января-начале февраля.
«Но такого огромного числа пациентов, как это было при коронавирусе, вероятнее всего, не будет. Поэтому паниковать не стоит. Медицинская помощь будет оказана всем нуждающимся», - подчеркивает доктор.
Врачи добавляют, что распознать грипп человек может самостоятельно. Для этого в свободной продаже есть экспресс-тесты. Сделать такой тест можно при ощущении первых катаральных явлений: боли в горле, заложенности носа, боли в мышцах и температуре выше 38 градусов. Доктора уточняют, что высокую температуру дает именно грипп.
«А при выявлении гриппа следует незамедлительно обращаться к врачу, чтобы начать лечение», - подчеркивают медики.