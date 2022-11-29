«Вырыли себе могилу жалобами»: шокирующие будни больницы в Каменском районе

«У медали, как известно, две стороны. Поэтому здесь я бы обратил внимание на другой серьезный вопрос. Ситуация в ЦРБ Каменского района не улучшалась с 1996 года. И кто бы там ни был главным врачом, сделать что-либо невозможно до тех пор, пока все глобально не изменится. А если менять радикально, то можно растерять все кадры больницы», - расплывчато сказал журналисту собеседник.