Что происходит в районной больнице, чем недовольны местные жители — выяснял корреспондент RostovGazeta.
Уволен не по собственному
Обратившиеся в редакцию RostovGazeta сотрудники больницы в поселке Глубокий Каменского района жалуются на текучку кадров. По их словам, фельдшеров и врачей не хватает. В большинстве случаев, люди увольняются из-за того, что не выдерживают общения с главврачом.
«Он же с людьми вообще не умеет разговаривать. Постоянно орет на всех», - комментирует водитель скорой, не пожелавший публиковать свое имя.
По его словам, несогласные с позицией руководства ЦРБ вынуждены писать заявление по собственному желанию. А тех, кто принципиально отказывается — увольняют по статье.
Так, по статье о невыполнении служебных обязанностей уволили и водителя Владимира Рудакова. Однако он уверен, что главной причиной увольнения, стало его нежелание пересесть на старый автомобиль.
«Мою прежнюю машину у меня отобрали без акта передачи. Мне выдали старый уазик. Я попытался объяснить, что по закону никто не может ухудшить мое рабочее место. Но меня не стали слушать. Попросту уволили без обходного листа», - отмечает Рудаков.
Собеседник добавляет, что не только качественно выполнял свои обязанности, но и ставил на вид те нарушения больницы, которые следовало устранить.
«Я заметил, что ни одна машина скорой помощи не оснащена ни аптечками, ни огнетушителями. Но главврач мне сказал, что в районе его машины никто не трогает, поэтому тратиться на это смысла нет», - отмечает Владимир.
Водитель разъясняет, что его беспокойство вызывало не получение больницей огромных штрафов из-за отсутствующего оснащения в медицинских автомобилях, а соображения безопасности.
«Дело в том, что несколько лет назад на трассе заживо сгорела женщина. А все потому, что мы остановились, и не смогли вытащить ее из машины. Не было огнетушителя», - разъясняет он.
Ситуацию с оснащением автомобилей скорой, по словам собеседника, удалось переломить. Однако другие водители ЦРБ отмечают, что, несмотря на наличие огнетушителей, аптечек в машинах по-прежнему нет.
«Откуда им взяться? Даже у наших фельдшеров не всегда есть медикаменты. Я лично видел, как они на свои деньги покупали спирт для уколов, мелкие таблетки. Разве что месяца полтора назад у нас была комиссия, поэтому зашевелились, приобрели хоть какие-то лекарства», - отмечает водитель скорой, не пожелавший публиковать свое имя.
Куда пропали машины
Еще одно недоумение коллектива ЦРБ вызывает работа человека с судимостью на должности завхоза больницы.
По данным Каменского районного суда, в 2021 году будущий завхоз больницы была признана виновницей преступления. Путем обмана, вместе с еще одним участником дела, она совершила хищение средств, выделяемых правительством Ростовской области на нужды ГКУЗ РО «ДРС» [Дом ребенка — прим. редакции].
По данным суда, речь шла об особо крупном размере хищения, на общую сумму более 3,6 миллиона рублей. Деньги участники дела обратили в собственность, распорядившись ими по своему желанию.
«Вопрос в другом. Как такой человек оказался на должности завхоза районной больницы?» - недоумевает Владимир Рудаков.
С ним соглашаются многие опрошенные корреспондентом RostovGazeta водители в ЦРБ.
«Эта завхоз командует всеми. Ее муж работает на станции техобслуживания машин. Автомобили скорой на ремонт мы пригоняем только туда. Раньше нам давали документы о проведенном ремонте, мы в них расписывались. А сейчас — ничего. Что-то с машиной сделали, а спросишь что именно — никто не знает», - жалуется водитель амбулатории, не пожелавший публиковать свое имя.
По его словам, если ломается машина скорой помощи, то замены ей нет.
«А когда приезжаем на вызов, люди у нас спрашивают: «Где новые машины?», Ведь и СМИ писали, и по телевизору показали, как наша ЦРБ получила новехонькие автомобили скорой помощи. Все это видели, все читали. Только этих автомобилей у нас нет», - подчеркивает собеседник.
Ожидая хвалебную статью
Многие сотрудники ЦРБ по разным причинам не захотели общаться с корреспондентом RostovGazeta.
«С какой целью интересуетесь? - отвечали одни вопросом на вопрос. - Опять решили написать хвалебную статью о нашем главвраче и о том, как у нас тут все хорошо?».
«Спрашивайте у главврача, пусть он сам все говорит», - рекомендовали другие.
Однако на условии анонимности собеседники признались в удручающем состоянии фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), входящих в структуру районной больницы. А между тем, ФАП это - ближайшее для сельских жителей медицинское подразделение, куда можно обратиться за помощью.
Оказалось, что в ФАПе хутора Диченский более десяти лет отсутствует вода и отопление. Это здание еще 35 лет назад было построено колхозом. Сегодня оно обветшало. Ведь колхоз давно прекратил свое существование. ФАП никто не ремонтировал. А все потому, что этот приспособленный для оказания медицинских услуг объект не значится на балансе здравоохранения.
Своими силами сотрудники приводили в порядок ФАП в хуторе Старая Станица.
Здесь медики привыкли самостоятельно подвозить воду. Ведь водопровод в хутор хоть и подвели, его труба оказалась далеко от ФАПа.
Мнительные люди
Недовольство организацией работы в ЦРБ высказывают и жители Каменского района. В частности, Ирина из Каменск-Шахтинского рассказала нашей редакции, как из-за возможно ненадлежащей медицинской помощи в ЦРБ в год пандемии - похоронила маму и бабушку.
«Мою маму, Елену Ивановну Зубкову 59 лет, привезли в больницу на выходных. За эти дни к ней никто не подошел, поскольку дежурным врачом был гинеколог. Маме становилось хуже. Ничего не предпринималось. В понедельник мы ждали обход, но доктор не появился. И только после моего звонка главе поселка пришел врач», - рассказывает Ирина.
По ее словам, пребывание Елены Зубковой в больнице приводило лишь к ухудшению ее здоровья. Однако врачи убеждали Ирину, что с мамой все в порядке, и никакие медикаменты не требуются. А жалобы пациентки на здоровье обусловлены ее мнительностью.
«И только когда мама уже не могла вставать с кровати, ее решили перевести в Миллеровский ковидный центр. Там сказали, что привезли поздно. Поражение легких достигло 86%. Из-за этого произошло осложнение - разрыв легкого. Две недели она была под аппаратом ИВЛ и умерла, - рассказывает Ирина.
Жительница Каменска-Шахтинского отмечает, что врачи Миллерово вынесли вердикт — 59-летняя женщина умерла из-за несвоевременного оказания медицинской помощи в ЦРБ.
Наряду с мамой, в больнице с ковидом оказалась и бабушка Ирины.
«Когда моей сестре разрешили войти в палату к бабушке, она ужаснулась. Руки бабушки были синие от уколов в вену. Неужели нельзя было поставить «бабочку», чтобы не мучить 90-летнего человека уколами в вену? - недоумевает Ирина. - Более того, бабушка была в тяжелом состоянии, не могла сама кушать. А ее и не кормили, не подключили искусственное питание. Когда мы ее хоронили, видели, как она похудела. Кожа да кости», - констатирует Ирина.
Из-за отношения к бабушке в больнице Ирина написала жалобу в федеральный центр.
«После этого моей сестре позвонил главврач и возмутился: «Я же все для вас сделал!». Только что именно он для нас сделал, мы так и не поняли. Разве что бабушку в гроб загнал — мама на тот момент еще была жива, лежала в Миллерово под ИВЛ. Смысл его звонка нам был непонятен. Конструктивного разговора не получилось. Он кричал и угрожал нам, заявив, что этой жалобой мы сами вырыли себе могилу», - говорит Ирина.
Размах перемен
На условии анонимности источник знакомый с ситуацией в здравоохранении Каменского района охарактеризовал главврача районной больницы, как человека ответственного и радеющего душой за свое дело. Он вспомнил, как Сергей Заяц лет десять назад пришел в медицину. Как, видя способности молодого медика, старшие товарищи посоветовали ему стать кардиологом. Что, собственно, и произошло.
«У медали, как известно, две стороны. Поэтому здесь я бы обратил внимание на другой серьезный вопрос. Ситуация в ЦРБ Каменского района не улучшалась с 1996 года. И кто бы там ни был главным врачом, сделать что-либо невозможно до тех пор, пока все глобально не изменится. А если менять радикально, то можно растерять все кадры больницы», - расплывчато сказал журналисту собеседник.
Получить комментарий лично от главврача ЦРБ Каменского района Сергея Зайца корреспонденту RostovGazeta не удалось. На момент написания статьи, его мобильный не отвечал, а в приемной сообщили, что он занят. Информация уточняется.