«После этого моей сестре позвонил главврач и возмутился: «Я же все для вас сделал!». Только что именно он для нас сделал, мы так и не поняли. Разве что бабушку в гроб загнал — мама на тот момент еще была жива, лежала в Миллерово под ИВЛ. Смысл его звонка нам был непонятен. Конструктивного разговора не получилось. Он кричал и угрожал нам, заявив, что этой жалобой мы сами вырыли себе могилу», - говорит Ирина.